المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 28 من نيسان 2026

دمشق:

1 – الاجتماع السنوي لاتحاد الكتاب العرب في سوريا، وإطلاق موقع “حروف” الثقافي، في مقر اتحاد الكتاب بالمزة، الساعة الـ11 صباحاً.

2 – أمسية شعرية شبابية بعنوان: “صالون الشباب الثقافي”، بإشراف الدكتور غدير إسماعيل، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين “رايا والتنين الأخير” و “سونيك”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – حفل موسيقي غنائي بعنوان: “وتر من الذاكرة”، تحييه فرقة وكورال قصب بقيادة الأستاذ محمد محمود عيد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: “آداب التواصل الاجتماعي في الواقع والمواقع” يلقيها الدكتور أحمد طقش، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – أمسية شعرية بعنوان: “عندما يزهر الشعر”، إدارة وتقديم الأستاذة رود مرزوق، بمشاركة الشاعرات: إيمان الصباغ، رغد الحلبي، خزامى الشلبي، عائشة بريكات، هناء الداوودي، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – عرض أفلام “برشامة، إيجي بيست، محارب الصحراء، الماعز، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – عرض فيلم جرمانا من الداخل، في وحدة دعم الاستقرار في جرمانا بشارع الخضر، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – العرض الكوميدي “عيد زواج … على حافة الطلاق”، مع محمد عبود وإياد دكاك، في مقهى كراكوز وعيواظ بمدينة جرمانا جانب البلدية القديمة، الساعة الـ 9 مساءً.

حماة:

محاضرة بعنوان: “الملكية الفكرية في العصر الرقمي”، للدكتور ياسين علوش رئيس الجامعة العربية الخاصة، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1 ظهراً.

إدلب:

افتتاح معرض بعنوان: “تراث إدلب حكاية لا يبددها الزمن”، بالمركز الثقافي في مدينة إدلب، الساعة الـ 2 ظهراً.

طرطوس:

1 – مسابقات ثقافية للأطفال في مدرسة نضال نحاس 22، في قصر الثقافة بمشتى الحلو، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “رحلة في الذاكرة بين الطب والشعر”، للدكتور غسان علي، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض مسرحي بعنوان “خارج الخط”، في خشبة مسرح المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – ورشة تدريبية بعنوان: “لماذا يجب أن تفشل حين لا تنجح… ماذا ستفعل”، للأستاذتين ثريا بشماف وثراء عبد الغني، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان: “الشرق والغرب وموسيقا ألف ليلة وليلة”، يلقيها الدكتور فايز الداية، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – محاضرة عن مجلس الشعب تتضمن: لمحة عن تاريخ المجالس التشريعية في سوريا والمرجو من مجلس الشعب القادم، للمحاضر أسامة نعوس، في المركز الثقافي بمدينة الباب، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “القاتل المختل، يقتل في الليل، مستر إكس، إيجي بيست، محارب الصحراء”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.