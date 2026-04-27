المنتديات الثقافية النسائية… قراءة في الدور والتحولات ضمن فعالية ثقافية بدمشق

دمشق-سانا

استضاف المنتدى الاجتماعي في دمشق ندوة ثقافية بعنوان “المنتديات الثقافية النسائية”، تناولت دور هذه الفضاءات في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الحراك الثقافي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بقضايا المرأة.

وقدّمت الندوة عرضاً تاريخياً لتجارب نسائية رائدة أسهمت في تشكيل ملامح المشهد الثقافي العربي، حيث جرى التوقف عند نماذج بارزة مثل نازك العابد، إضافة إلى صالون مي زيادة الذي شكّل ملتقى أدبياً وفكرياً جمع كبار الشعراء والمفكرين، وأسهم في إبراز نتاجهم وترسيخ ثقافة الحوار.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الباحث في التراث الدكتور أنس تلو أن المنتديات النسائية لم تكن حكراً على النخبة، بل أدت دوراً مهماً في نشر المعرفة وتمكين النساء، لافتاً إلى تراجع حضورها في ظل التحولات الرقمية.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة المنتدى الاجتماعي الدكتورة سحر سعيد أن هذه المنتديات مثّلت حراكاً مجتمعياً مؤثراً، إلا أن تأثيرها انحسر أمام سطوة وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستدعي تطوير أدواتها وأساليب عملها لمواكبة العصر.

وشهدت الندوة نقاشات معمّقة حول ضرورة تأصيل دور المنتديات النسائية عبر العصور، والاهتمام بإنصاف المرأة وإبراز دورها في المجتمع، كما أشار أحد الحضور إلى أهمية تتبّع التجارب النسائية منذ شاعرات الجاهلية وصدر الإسلام وصولاً إلى العصر الحديث، مؤكداً أن الصالون الأدبي يجب ألا يقتصر على عرض الشعر، بل أن يكون منبراً لمعالجة قضايا المجتمع والأمة.