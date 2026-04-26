ديوان ما تيسّر من دمي… سيرة وجدانية تكتب بمداد الألم والإيمان

دمشق-سانا

يقدّم الشاعر إبراهيم جعفر في ديوانه الشعري “ما تيسّر من دمي” تجربة شعرية مكثفة تنفتح على أفق إنساني واسع، تتقاطع فيها ثيمات الألم والحب والإيمان والمنفى ضمن بناء متماسك، بصورة تجعل الديوان أقرب إلى سيرة وجدانية تتنامى من نص إلى آخر.

بين الفقد والانبعاث

لا تسير قصائد الديوان وفق خط زمني تقليدي، بل تتشكل ضمن بنية تقوم على تكرار مفردات مركزية مثل: الدم، والطفل، والأم، والشام، والمنفى، والقلب، غير أن هذا التكرار لا يأتي بوصفه إعادة، بل كمسار لتراكم المعنى، حيث يتحول “الدم” من دلالة الألم إلى نص يُقرأ، ثم إلى رمز للحياة والانبعاث، ما يمنح النصوص عمقاً دلالياً متدرجاً.

وينطلق صوت الشاعر من تجربة شخصية، لكنه سرعان ما يتسع ليحمل بعداً جمعياً، فتغدو “الأنا” مرآة لوجدان أوسع، وتتحول الذاكرة الفردية إلى مدخل لقراءة واقع مشترك، دون الوقوع في المباشرة أو الخطابية.

وفي هذا السياق، تتجاور ثيمتا الحياة والموت داخل النصوص، حيث لا يبدو الموت نهاية بقدر ما هو حضور موازٍ للحياة، فيما تتكثف الأخيرة بظلال الفقد، في توتر شعوري يضع القارئ بين مرثية ونشيد.

من الوجع إلى الخلاص

يعتمد الشاعر على صورة شعرية مكثفة وحادة، تبتعد عن الشرح وتراهن على الأثر المباشر، فتختزل مشاهد كاملة في لقطات خاطفة تفتح باب التأويل، وفي موازاة ذلك، يحضر الحب بوصفه محاولة للترميم لا ملاذاً مكتملاً، إذ يتقاطع مع المنفى والذاكرة في صياغة تجمع الرقة بالوجع، وتعبّر عن مقاومة إنسانية مؤجلة.

وتبرز صورة الأم في الديوان كرمز يتجاوز البعد الفردي، لتغدو معادلاً للحياة والاستمرار، وحاضنة للمعنى الإنساني، فيما يحضر الزمن بوصفه عبئاً مثقلاً بالتجربة، تتكثف فيه لحظات الفقد وتتراجع أمامه براءة الطفولة، في إحساس عام بالإنهاك والاستنزاف.

وعلى المستوى الإيقاعي، يحافظ الشاعر على توازن بين البنية التقليدية ومحاولات التجديد، عبر إدخال انكسارات محسوبة في الإيقاع، تعكس طبيعة التجربة المتوترة، وتمنح النص حيوية إضافية، وفي مقابل هذا الثقل، يفتح الديوان أفقاً روحياً واضحاً، حيث يشكّل الإيمان عنصر توازن، وتظهر مفردات الدعاء والنور كإشارات إلى إمكانية الخلاص.

من هواجس الصمت إلى صوت القصيدة

في تصريح لـ سانا، أوضح الشاعر إبراهيم جعفر أن مجموعته الشعرية الأولى «ما تيسّر من دمي» تمثل ثمرة انتظار طويل، إذ حالت دون طباعتها سابقاً هواجس داخلية دفعته إلى التريث حتى يحين الوقت الأنسب لصدورها، مشيراً إلى أن العمل ليس مجرد نصوص، بل تجربة إنسانية نابضة “من لحم ودم”.

وأعرب جعفر عن شكره للوطن والأحبة وللثورة التي أسهمت في إعادة لملمة ما تشتت من تجربته، موجهاً تحية لكل من سانده، كما أهدى مجموعته إلى والده الشاعر، ووالدته التي علمته الشعر رغم عدم إلمامها بالقراءة والكتابة، وإلى شقيقه إياس الذي قدّم تضحيات كبيرة في سبيل أسرته.

يشار إلى أن الديوان صادر عن مؤسسة موزاييك للدراسات والنشر 2026، أما إبراهيم مصطفى جعفر فهو شاعر سوري من مواليد عام 1991 في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، يُعرف بنشاطه الثقافي الواسع في الأوساط الأدبية العربية، ولا سيما في تركيا.