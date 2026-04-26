مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل

2N4A1560 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل

دمشق-سانا

في تجربةٍ تعليميةٍ تفاعلية، تشارك مؤسسة حقوق الطفل بمعرض كتاب الطفل في المكتبة الوطنية السورية عبر ألعاب المونتيسوري، التي تحول التعلم إلى لعبةٍ ذكية توقظ فضول الصغار، وتمنحهم مساحةً لاكتشاف قدراتهم عبر اللعب والتجريب.

الدمج بين اللعب والتعليم

في تصريحاتٍ لمراسلة سانا، عرّف رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة هيثم سلطجي بالمؤسسة التعليمية الخيرية التنموية التي تعمل لحماية الطفل وتعريفه بحقوقه وواجباته عبر عدة برامج ومشاريع، مشيراً إلى أن عائدات بيع الألعاب المُشاركة بالمعرض ستعود لخدمات المؤسسة في كفالة اليتيم ورعاية المحتاجين والأسر المتعففة وغيرها.

2N4A1572 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل

الجمع بين اللعب والتعلم كان هدف مشاركة المؤسسة بألعاب المونتيسوري، وفق ما أكده عضو مجلس الأمناء في المؤسسة يحيى نشواتي، وذلك لأن فيها تفكيكاً وتركيباً، ما يحفز العقل على التفكير واقتراح الحلول وتعزيز الطموح من جهة، ويتيح التفاعل بين الطفل وذويه من جهة أخرى، وبالتالي إخراجه من العزلة التي فرضتها أجهزة الهواتف المحمولة، والمساعدة ببناء طفل سليم جسدياً ونفسياً.

مشروع ورقة التنموي

كما شاركت المؤسسة في المعرض بمشروع ورقة، وهو يعتمد وفق ما يوضحه المنسق في المشروع أسامة الحمصي على جمع الأوراق والدفاتر القديمة ثم بيعها لإعادة تدويرها، ويعود ريعها لخدمات المؤسسة، لافتاً إلى أن مشاركة المؤسسة بالمعرض تجلت بصندوق كبير لاستقبال الورق التالف مزين بقصاصات لأحلام الأطفال وحقوقهم، مايكرّس في نفوسهم أهمية الحفاظ على الورقة.

الأهل: ألعاب المونتيسوري تنمي الذكاء

من الزوار، نوهت المدّرسة في الحلقة الأولى خولة كلثوم بأهمية ألعاب المونتيسوري في المراحل المبكرة من حياة الطفل، وخاصةً لمن يعانون صعوبات تعلم، وهو ما دفعها لإحضار أطفالها لجناح المؤسسة، موضحةً أن هذه الألعاب تدمج المتعة مع الفائدة، وتنمي الإدراك والعمليات العقلية، ما يتوجب توافرها في رياض الأطفال.

2L6A9095 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل

ودعت السيدة سناء كوكش الأهالي لزيارة جناح المؤسسة وتعريف أطفالهم وخاصةً بهذه الألعاب التي تنمي الذكاء والذاكرة، فيما أشار الطفلان جهاد مخلالاتي وسارة جميّل إلى المتعة والفائدة التي تقدمها ألعاب المونتيسوري لهما.

وكانت وزارة الثقافة افتتحت يوم الثلاثاء الماضي معرض كتاب الطفل بعنوان “جيل يقرأ.. وطن ينهض” في المكتبة الوطنية السورية بدمشق، بمشاركة أكثر من 30 دار نشر سورية متخصصة في كتب الأطفال واليافعين، على أن يختتم اليوم.

2L6A9073 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل
2N4A1557 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل
2N4A1559 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل
2N4A1572 1 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل
2N4A1581 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل
2N4A1585 مؤسسة حقوق الطفل تستقطب الصغار بألعاب المونتيسوري في معرض كتاب الطفل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك