المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل

350A7423 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل الذي تستضيفه المكتبة الوطنية السورية بدمشق، شهد اليوم السبت فعالية المسرح التفاعلي، قدّمها عبد الرحمن شيخ الأرض، مدير دائرة رعاية المواهب وتنمية الإبداع في مديرية ثقافة الطفل، وسط حضور واسع من الأطفال وذويهم وتفاعل لافت مع الفقرات المتنوعة.

فقرة إنشادية تفاعلية

350A7441 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل

استهل المنشد عمار صرصر الفعالية بعدد من الأناشيد الدينية لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث شكّلت مقدمة مهّدت لبدء الأنشطة الثقافية والترفيهية المخصصة للأطفال.

مسابقات ثقافية بين فريقين من الأطفال

وقدّمت الطفلة بانة عبد الله فقرة مسابقات عامة بين فريقين، من الذكور والإناث، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة المتنوعة، ليُعلن في ختام الجولة عن الفريق الفائز الذي تمكن من الإجابة عن أكبر عدد من الأسئلة، حيث شكّلت هذه الفقرة مساحة للتشجيع على التفكير السريع والعمل الجماعي بين الأطفال.

تحديات معرفية في الجغرافيا والعلوم والرياضة

350A7391 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل

وشملت الفعالية فقرة تحدي المعرفة، تضمنت أسئلة في عواصم الدول، والعلوم الطبيعية، والتاريخ، والجغرافيا، إضافة إلى أسئلة في كرة القدم، وأسهم هذا التنوع في إثراء التجربة المعرفية للمشاركين وتحفيزهم على استحضار معلوماتهم العامة بطريقة ممتعة.

أسئلة ابتكار للصغار وتحديات للكبار

350A7383 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل

وشملت الفعالية فقرة مخصصة لأسئلة الابتكار الموجهة للأطفال، تلتها فقرة تحدي معلومات عامة للكبار عُرضت عبر شاشة المسرح، ما أتاح مشاركة أوسع من مختلف الفئات العمرية وتخللت الفقرات عملية توزيع جوائز على الفائزين من الأطفال والكبار، الأمر الذي زاد من حماس المشاركين وشجعهم على التفاعل المستمر.

وتختتم يوم غد الأحد فعاليات معرض كتاب الطفل بعنوان “جيل يقرأ.. وطن ينهض” في المكتبة الوطنية السورية بدمشق، والذي بدأ الثلاثاء الماضي بمشاركة أكثر من 30 دار نشر سورية متخصصة في كتب الأطفال واليافعين.

350A7366 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7380 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7381 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7383 1 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7391 1 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7442 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7451 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7466 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
350A7473 المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك