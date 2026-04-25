المسرح التفاعلي يجذب الأطفال في معرض كتاب الطفل

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل الذي تستضيفه المكتبة الوطنية السورية بدمشق، شهد اليوم السبت فعالية المسرح التفاعلي، قدّمها عبد الرحمن شيخ الأرض، مدير دائرة رعاية المواهب وتنمية الإبداع في مديرية ثقافة الطفل، وسط حضور واسع من الأطفال وذويهم وتفاعل لافت مع الفقرات المتنوعة.

فقرة إنشادية تفاعلية

استهل المنشد عمار صرصر الفعالية بعدد من الأناشيد الدينية لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث شكّلت مقدمة مهّدت لبدء الأنشطة الثقافية والترفيهية المخصصة للأطفال.

مسابقات ثقافية بين فريقين من الأطفال

وقدّمت الطفلة بانة عبد الله فقرة مسابقات عامة بين فريقين، من الذكور والإناث، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة المتنوعة، ليُعلن في ختام الجولة عن الفريق الفائز الذي تمكن من الإجابة عن أكبر عدد من الأسئلة، حيث شكّلت هذه الفقرة مساحة للتشجيع على التفكير السريع والعمل الجماعي بين الأطفال.

تحديات معرفية في الجغرافيا والعلوم والرياضة

وشملت الفعالية فقرة تحدي المعرفة، تضمنت أسئلة في عواصم الدول، والعلوم الطبيعية، والتاريخ، والجغرافيا، إضافة إلى أسئلة في كرة القدم، وأسهم هذا التنوع في إثراء التجربة المعرفية للمشاركين وتحفيزهم على استحضار معلوماتهم العامة بطريقة ممتعة.

أسئلة ابتكار للصغار وتحديات للكبار

وشملت الفعالية فقرة مخصصة لأسئلة الابتكار الموجهة للأطفال، تلتها فقرة تحدي معلومات عامة للكبار عُرضت عبر شاشة المسرح، ما أتاح مشاركة أوسع من مختلف الفئات العمرية وتخللت الفقرات عملية توزيع جوائز على الفائزين من الأطفال والكبار، الأمر الذي زاد من حماس المشاركين وشجعهم على التفاعل المستمر.

وتختتم يوم غد الأحد فعاليات معرض كتاب الطفل بعنوان “جيل يقرأ.. وطن ينهض” في المكتبة الوطنية السورية بدمشق، والذي بدأ الثلاثاء الماضي بمشاركة أكثر من 30 دار نشر سورية متخصصة في كتب الأطفال واليافعين.