المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 23 من نيسان 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام: على أنقاض حلم، ملائكة ثائرة، الساروت، حجي مارع، سهيل، الاعتصام الأول، استعصاء سجن صيدنايا، مختفون، حكايا الغائبين، ذاكرة باللون الخاكي، في دار أوبرا دمشق من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 7 مساءً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “شجاعة وبطريق مدغشقر” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – ندوة بعنوان: “عماد الدين الأرمشي ذاكرة دمشق”، في الجمعية الجغرافية بساحة الميسات، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – ندوة بعنوان: ” الأبعاد النفسية والتربوية والأدبية في أدب الأطفال”، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – ورشة قراءة للأطفال بعنوان: “بالقراءة نرتقي”، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – أمسية موسيقية متنوعة بعنوان: “رنيم البراعم”، بإشراف المايسترو زياد حنا، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6 مساءً.

7 – ورشة قصصية للأطفال بعنوان: “أقرأ قصتي”، بإشراف رهف القباني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:30 مساءً.

8 – عرض أفلام: “برشامة، إيجي بيست، محارب الصحراء، الماعز، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

أمسية موسيقية بعنوان: “غاليتي”، للفنان عازف العود موفق عثمان، في المركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 – يوم علمي لطب الأسنان بعنوان: “الوجه الآخر لطب الأسنان وعلاقته مع مرضى القلب”، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة طبية بعنوان: “القرحة المعدية الأسباب الخفية والعلاج الآمن”، تقدمها الدكتورة عزيزة ديب، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3-نشاط سرد قصصي “مختارات من مكتبة الأطفال”، ضمن برنامج نشاطات المركز الثقافي العربي بالقدموس، في مدرسة حدندوش حلقة أولى، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 – فعالية للأطفال بعنوان: “تحدي القراءة”، في المركز الثقافي بمدينة السفيرة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “جماليات الخط العربي وتطوره عبر الزمن”، للأستاذ خلدون الأحمد، في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – عرض فيلم الخيال العلمي كوهيرانس في مركز 123 هوب لوف لايف فور بيس، بحي العزيزية ساحة فرحات، الساعة الـ 5 مساءً.

4-عرض أفلام: “القاتل المختل، يقتل في الليل، مستر اكس، إيجي بيست، محارب الصحراء”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.