“اغتيال حلب”… وثائقيّ يعيد سرد معاناة المدينة خلال سنوات الثورة

دمشق-سانا

جسّد فيلم “اغتيال حلب”، الذي عُرِض مساء اليوم الأربعاء ضمن تظاهرة سينما الثورة السورية بدار الأوبرا، على مدى أربعين دقيقة، الواقع القاسي الذي عاشته المدينة خلال الثورة، وما تعرّضت له من دمارٍ بسبب قصف النظام البائد.

يبدأ الفيلم بلقطات لأحياء حلب المدمرة، مسلطاً الضوء على معاناة السكان ونقص مقومات حياتهم الأساسية، ولا سيما المياه، كما يوثّق الجهود الكبيرة لعناصر الدفاع المدني السوري وإخلاصهم في عمليات الإنقاذ.

ويعتمد على شهادات حيّة لأهالي المدينة ممن بقوا في منازلهم ورفضوا التهجير، فيقدّم المصوّر المستقلّ كرم المصري شهادته حول دور الكاميرا في توثيق الحقائق، مؤكداً أنها كانت أداة تثير خوف قوات النظام البائد وتوازي السلاح في تأثيرها.

كما يوضح الباحث محمد حمود حجم الدمار الذي لحق بالآثار والأوابد التاريخية في حلب، مشيراً إلى أن المدينة كانت غنية بإرث حضاري جرى استهدافه بشكل ممنهج.

ويعرض الفيلم شهادة ميشيل أبو يوسف، مشرف دار مار إلياس للمسنين، الذي تحدث عن الآثار النفسية العميقة للقصف على السكان، وكيف يفقد الإنسان إحساسه بالفرح تحت وطأة المأساة.

فيما يروي المدرّس شهاب الدين أبو بكر تجربته في تعليم الأطفال خلال الحرب عبر اللعب والترغيب، حفاظاً على جيل عاش القصف والرعب.

ويستعرض أحد ناشطي المدينة الإعلاميين صوراً لحيّي الكلاسة وبستان القصر اللذين تعرضا لغارات جوية أدت إلى استشهاد مواطنين ونزوح عائلات بأكملها.

ويبرز الفيلم الجهود المضنية لعناصر الدفاع المدني في إزالة الأنقاض وانتشال جثث الشهداء، فيما يتحدث أحد المسؤولين الأمنيين في مناطق سيطرة الثوار آنذاك عن عمليات القتل التي كانت تطال المدنيين الأبرياء يومياً أمام أنظار المجتمع الدولي دون أيّ تحرك.

ورغم قسوة المشاهد، يُختتم الفيلم بلقطات لأطفال حلب وهم يلعبون قرب الدمار، مردّدين شعارات الحرية.

يُذكر أن فيلم “اغتيال حلب” من إنتاج قناة الجزيرة عام 2015، ويُقدّم اليوم لأوّل مرة في سوريا ضمن هذه التظاهرة، في عرضٍ وصفه أحد الحضور بأنّه “مختلف لأنّه يأتي من قلب دمشق الحرة”.