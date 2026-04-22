جناح الاستشارات الأسرية يثري مهرجان كتاب الطفل بقضايا تربوية معاصرة

دمشق-سانا

شهد جناح الاستشارات التابع لمؤسسة حقوق الطفل حضوراً واسعاً ضمن فعاليات مهرجان كتاب الطفل، حيث ناقش الاستشاري التربوي والأسري إحسان هلالي أبرز التحديات التي تواجه الأسرة السورية في ظل التحولات الرقمية، وذلك برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع المكتبة الوطنية بدمشق.

وتطرقت الجلسات إلى استفسارات الأهالي حول مشكلات الأبناء المرتبطة بوسائل التواصل الحديثة، مع التركيز على الفجوة بين الأساليب التربوية التقليدية ومتطلبات الواقع الراهن، والحاجة إلى أدوات علمية حديثة في التعامل مع الأبناء.

وأوضح هلالي في تصريح لمراسل سانا، أن تعدد مصادر المعرفة التربوية يسبب حالة من التشتت لدى الأهل، مؤكداً أن الاعتماد على أساليب قديمة لم يعد كافياً في زمن الانفتاح الرقمي، مشيراً إلى أن القسوة الشديدة من أبرز أسباب الانحراف السلوكي، وأن الأسرة يجب أن تكون الملاذ الآمن للأبناء.

يُذكر أن هلالي، وهو مؤسس برنامج “صناعة الأبناء العظماء”، قدّم عشرات الدورات التدريبية داخل سوريا وخارجها، وأسهم في مشاريع إرشاد أسري استهدفت آلاف الأمهات.