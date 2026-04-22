كتاب “سُرّاق اللغة” لكيليطو… قراءة في الكتابة وعلاقتها باللغة

دمشق-سانا

يفتح كتاب “سُرّاق اللغة” للكاتب والناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو أفقاً جديداً للتفكير في الكتابة، بوصفها فعلاً يتجاوز حدود الإبداع الفردي، ويقوم على التداخل مع نصوص وتجارب سابقة، حيث لا تبدو اللغة ملكاً خالصاً للكاتب، بل فضاءً مشتركاً مفتوحاً على الاقتباس وإعادة التشكيل.

اللغة كفضاء مشترك لا يُمتلك

ينطلق كيليطو في كتابه من مساءلة اللغة ذاتها، متتبعاً مساراتها وتحولاتها، ليبيّن أن النص لا يُكتب من فراغ، بل يتكوّن من آثار نصوص أخرى حاضرة وغائبة، وفي هذا السياق، تتحول فكرة “سرقة اللغة” إلى مفهوم إبداعي، يعكس تفاعل الكاتب مع ما قرأه، لا انتقاصاً من أصالته.

فالكتابة هنا ليست امتلاكاً، بل إعادة إنتاج مستمرة للمعنى داخل شبكة واسعة من النصوص.

القراءة الأولى ومنابع القلق الكتابي

يربط الكتاب بين تجربة القراءة الأولى وبداية تشكل وعي الكاتب، حيث تصبح كل كتابة لاحقة امتداداً لتلك اللحظة التأسيسية، ومن هذا المنطلق، تبدو الكتابة فعلاً مركباً، يقوم على الذاكرة والتراكم، لا على القطيعة.

ويتعمق كيليطو في هذا الطرح من خلال تناوله إشكالية الازدواج اللغوي بين الفصحى والدارجة، وبين العربية والفرنسية، كاشفاً التوتر بين لغة تُكتب بوعي وجهد، وأخرى تُعاش بعفوية، وهو ما ينعكس على طبيعة الكتابة بوصفها فعلاً يتطلب مراجعة دائمة.

ويتوقف الكتاب أيضاً عند دور المؤسسة التعليمية في تشكيل الحس الأدبي، من خلال النماذج والتمارين التي تضع الكاتب في إطار لغوي محدد منذ بداياته، قبل أن يبدأ لاحقاً في البحث عن صوته الخاص خارج تلك القوالب.

وفي المحصلة، يطرح «سُرّاق اللغة» سؤالاً جوهرياً حول علاقة الكاتب بلغته: هل نمتلك اللغة، أم إننا نمرّ عبرها ويعاد تشكيلنا من خلالها؟

عن الإصدار والكاتب

صدر الكتاب عن منشورات المتوسط بترجمة عربية أنجزها إسماعيل أزيات، في 104 صفحات من القطع الوسط.

ويُعد عبد الفتاح كيليطو من أبرز النقاد والكتاب المغاربة، وُلد عام 1945 في الرباط، وكتب بالعربية والفرنسية، وأسهم في تجديد الدراسات الأدبية العربية، صدرت له أعمال عدة، منها: «في جو من الندم الفكري»، «والله إن هذه الحكاية لحكايتي»، و«التخلي عن الأدب»، كما تُرجمت أعماله إلى لغات متعددة، وحاز جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب عام 2023.