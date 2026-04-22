أحمد جنيدو… تجربة شعرية توثّق الوجع الإنساني وتمزج بين المنفى والقصيدة

دمشق-سانا

يقدّم الشاعر السوري أحمد جنيدو تجربة شعرية تتقاطع فيها الذات مع التحولات السياسية والاجتماعية، في مسار إبداعي بدأ من مدينة حماة وامتد إلى المنفى، حاملاً معه همّ الإنسان السوري وقضاياه.

كما تعكس تجربته الشعرية تفاعلاً عميقاً مع الواقع، إذ يزاوج في نصوصه بين البعد الإنساني والرؤية الفكرية، مستنداً إلى لغة شفافة وصور مكثفة، ما يمنح قصيدته قدرة على ملامسة شعور القارئ والتعبير عن قضاياه، في إطار فني يجمع بين الأصالة والتجديد.

تجربة اللجوء وانعكاسها على النص

شكّلت تجربة اللجوء محطة مفصلية في حياة الشاعر جنيدو، إذ قال في حديث لـ سانا: “غادرتُ سوريا عام 2013 متجهاً إلى تركيا، حيث أقمتُ في مخيم ملاطيا حتى عام 2019، قبل أن أنتقل لاحقاً إلى ألمانيا عام 2024″، مشيراً إلى أن هذه التجربة القاسية، بما حملته من معاناة إنسانية وغربة، انعكست بوضوح على نصوصه الشعرية التي واصلت التعبير عن الألم والأمل معاً.

رؤية شعرية بين الحداثة والتراث

أوضح جنيدو أن تجربته الشعرية تنتمي إلى تيار حداثي يميل إلى العمق الفلسفي دون الإفراط في الغموض، مع الحفاظ على الإيقاع الخليلي وقوالب القصيدة العربية، مبيناً أن كتاباته تقوم على طرح الأسئلة واستنطاق المعنى، وتوظيف البلاغة والصورة لخدمة الفكرة.

وأضاف: إنه كتب الشعر بشقيه العمودي والتفعيلة، إلى جانب الشعر المحكي، وعمل كذلك على تلحين الأغاني والمقطوعات الموسيقية.

الشعر… توثيق للمرحلة

يرى جنيدو أن شعره وُلد من رحم مرحلة قاسية، حيث واكب التحولات السياسية والاجتماعية، معبّراً عن الواقع بلغة تتدرج من الرمز إلى المباشرة، في محاولة لتوثيق الأحداث واستعادة صوت الإنسان في مواجهة الألم.

نبذة عن الشاعر

وُلد جنيدو في بلدة عقرب بريف حماة، وعمل مدرساً للموسيقا، جامعاً بين الكلمة واللحن ضمن مشروعه الفني، وأصدر أربعة عشر ديواناً شعرياً مطبوعاً، من أبرزها: “لغة الوتر” (2003)، و”حلم صمت فدخان” (2010)، و”في فسحة الأمل أصلي” (2014)، و”أميسا وجه الصبح” (2024)، كما نال عدداً من الجوائز الأدبية، من بينها لقب “شاعر السلام” من مؤسسة الفكر والإبداع العربية، تقديراً لتجربته وإسهاماته في المجال الثقافي.