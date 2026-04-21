ترانيم لونية في جرمانا.. لوحات فنية تحمل المعاناة والأمل

ريف دمشق-سانا

ازدانت جدران المحطة الثقافية في جرمانا بمجموعة فنية احتضنها معرض “ترانيم لونية” للفنون التشكيلية، بحضور جمهور واسع من محبي الفن التشكيلي، في فعالية عكست حيوية المشهد الفني السوري وعودة الأنشطة الثقافية إلى واجهتها الطبيعية.

تنوّع الأعمال والمشاركين

المعرض الذي نظمته محطة جرمانا الثقافية بالتعاون مع فرع ريف دمشق لاتحاد الفنانين التشكيليين، شارك فيه نحو 25 فناناً وفنانة من مختلف المحافظات، وضم نحو 40 لوحة متنوعة من حيث الحجم والخامات، ما بين زيتي، وأكريليك، وباستيل سوفت، وفحم، وتنوعت الأعمال المعروضة بين الانطباعية والتجريدية والواقعية، مع حضور لافت لتجارب شبابية، إلى جانب أسماء لها حضورها في الساحة التشكيلية.

وعكست اللوحات المعروضة حالات إنسانية متعددة، استحضرت ذاكرة المكان والتجربة السورية خلال سنوات الثورة السورية، بما تحمله من معاناة وأمل، حيث برزت موضوعات الإنسان والطبيعة والهوية، إلى جانب تجارب لونية وتجريدية تعبّر عن حالات وجدانية عميقة.

المعارض الجماعية تعكس طاقات الشباب السوري

رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا محمد صبحي السيد يحيى قال لمراسل سانا: إن المعارض الجماعية تشكل فسيفساء فنية شاملة تعكس طاقات الشباب السوري، كما تتيح للفنانين تبادل الخبرات والاحتكاك المباشر بالجمهور، ما يسهم في تطوير أدواتهم الفنية.

وأوضح أن الدعم المقدم للتشكيليين الشباب يشمل تنظيم دورات تدريبية أسبوعية بإشراف فنانين مختصين، وتشجيعهم على الانتساب للاتحاد، بما يعزز بناء الفن التشكيلي السوري على أسس جديدة ورؤى مبتكرة، ويضمن استمرارية الحركة الفنية وتطورها.

الفن وثيقة للتاريخ

ووصف رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الفنانين التشكيليين الفنان سهيل أبو حمدان، المعرض بأنه منصة لتوثيق مشاعر المجتمع وتجارب الحياة اليومية، ولا سيما أن الفن التشكيلي يمثل وثيقة تاريخية تعكس الواقع بطريقة أصيلة لا يمكن تزويرها.

وبيّن أن المعارض الفنية باتت تشكل مساحة حوار بصري بين الفنان والمتلقي، حيث تتيح قراءة الواقع من زوايا مختلفة، وتسهم في تعزيز الذائقة الفنية لدى الجمهور، وإعادة ربطه بالفن كجزء من حياته اليومية.

الأمل والعبور إلى النور

الفنانة نسرين حماد شاركت بثلاث لوحات زيتية، تعبّر لوحتان عن الأمل والعبور من الدمار نحو النور، بينما تناولت الثالثة الأنثى بوصفها رمزاً للجمال والخصوبة، مؤكدة أهمية المعارض الجماعية في خلق بيئة تفاعلية بين الفنانين وتبادل الخبرات والتجارب.

واعتبرت أن المشاركة في مثل هذه المعارض تتيح للفنان اختبار ردود فعل الجمهور بشكل مباشر، ما ينعكس على تطوير تجربته الفنية وتعميق أدواته التعبيرية.

كما عبّر عدد من زوار المعرض عن إعجابهم بالأعمال المعروضة، لما تحمله من تنوع في الأساليب وغنى في المضامين، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في نشر الثقافة البصرية وتعزيز العلاقة بين المجتمع والفن.

ويأتي هذا المعرض في إطار الجهود المبذولة لتنشيط الحركة الثقافية والفنية، ودعم الفنانين، ولا سيما الشباب منهم، من خلال توفير منصات عرض تتيح لهم التعبير عن رؤاهم الإبداعية، وتسهم في إبراز غنى التجربة التشكيلية السورية وتنوعها.