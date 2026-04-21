غابالا… المدينة التي التقى فيها العرب والأتراك وشعوب القوقاز وشكلت جزءاً من ثقافة أذربيجان

في شمال غرب أذربيجان، برزت مدينة غابالا عبر قرون طويلة كإحدى أهم نقاط التفاعل بين العرب والأتراك وشعوب القوقاز، مستفيدة من موقعها على طرق التجارة القديمة وتحولات القوى في المنطقة، هذا الدور جعلها إحدى المدن التي أسهمت في تشكيل الملامح الثقافية والاجتماعية التي تقوم عليها الهوية الأذربيجانية اليوم.

فقد كانت غابالا عاصمة لمملكة ألبانيا القوقازية، ما منحها مكانة سياسية وإدارية محورية، ومع دخولها لاحقاً ضمن العالم الإسلامي، ثم تأثرها بالوجود السلجوقي، تحولت المدينة إلى مركز يجمع بين التجارة والدفاع والتبادل الثقافي، وهو ما رسّخ طابعها المتنوع وقدرتها على التكيف مع التحولات التاريخية.

ويقول نائب المدير العام لوكالة “ترند” الإخبارية الأذربيجانية روفيز حافظ أوغلو لمراسل سانا: إن غابالا تُعد من أقدم وأكثر المراكز الاستراتيجية في القوقاز، واستمدت أهميتها من أدوار سياسية واقتصادية وثقافية امتدت لأكثر من ألف عام.

وأضاف حافظ أوغلو: إن هذه المكانة تعززت بوجودها على طريق الحرير، وهو شبكة طرق تجارية ربطت آسيا بأوروبا، ما جعل المدينة نقطة عبور للبضائع والأفكار والثقافات.

من جانبه، يوضح المؤرخ ومدير قسم التاريخ في التلفزيون الأذربيجاني الدكتور ماهر غريبوف أن المدينة تحولت بفضل هذا الموقع إلى عقدة تجارية وثقافية ربطت بين الشرق والغرب، وهو ما أكسبها طابعاً متنوعاً ومنفتحاً.

الأسوار… تنظيم يتجاوز الوظيفة الدفاعية

أُحيطت غابالا بأسوار قوية، لم تقتصر وظيفتها على الحماية فقط، إذ يشير حافظ أوغلو إلى أن هذه الأسوار لم تكن جدراناً فقط، بل نظام متعدد الوظائف يعكس العقل العسكري والتنظيم الاقتصادي، حيث استُخدمت البوابات لمراقبة القوافل وفرض الضرائب وتنظيم حركة الدخول والخروج.

فيما يؤكد غريبوف أن الأسوار أدت دوراً مزدوجاً في حماية المدينة وتنظيم النشاط التجاري داخلها، ما يعكس أهميتها كمركز اقتصادي منظم، وبذلك، لم تكن الأسوار مجرد وسيلة دفاع، بل أداة لإدارة المدينة وضبط حركتها.

مكانة مميزة في العالم الإسلامي

ومع القرن الثامن الميلادي، أصبحت غابالا جزءاً من العالم الإسلامي ما أعاد تشكيل موقعها في شبكة العلاقات الإقليمية، حيث برز دور العرب المسلمين في دمج المدينة ضمن شبكة أوسع من التفاعلات السياسية والاقتصادية، وتنظيم أكثر فعالية لطرق التجارة وتعزيز الاستقرار في الممرات الحيوية.

وتشير القراءات التاريخية إلى أن هذا التحول لم يؤدِّ إلى قطيعة مع البنية المحلية، بل ساهم في إعادة تشكيل المدينة مع المحافظة على طابعها المتعدد وقدرتها على التكيّف مع التحولات.

ويقول المؤرخ حافظ أوغلو: إن المدينة لم تتحول إلى مجرد موقع حدودي، بل إلى بنية مركبة تجمع بين الدور العسكري والاقتصادي، حيث أدت دور نقطة دعم خلفية ومركزاً لتنظيم التجارة في آن واحد.

ويؤكد غريبوف أن غابالا “لم تكن مجرد نقطة دفاع، بل مركز تجاري نشط”، حيث استمرت طرق القوافل وأصبحت أكثر تنظيماً.

السلاجقة… تحول تدريجي في البنية الاجتماعية

في القرن الحادي عشر دخل السلاجقة إلى المنطقة وبدأت مرحلة جديدة من التحولات، حيث يرى حافظ أوغلو أن ما حدث “لم يكن استبدالاً، بل اندماج بين الإرث المحلي والعناصر التركية”، ما أسّس لملامح الهوية الأذربيجانية الحالية.

كما يوضح غريبوف أن هذا التحول شمل اللغة والبنية الاجتماعية وأنماط الحياة، وأن أثره لا يزال حاضراً حتى اليوم، ويشير إلى أن هذا التغيير جرى بشكل تدريجي، ما سمح باندماج المكونات المختلفة بدل إقصائها.

بين النموذج والخصوصية

وحول إذا ما كانت غابالا تمثل نموذجاً لتاريخ القوقاز أم حالة خاصة، قال حافظ أوغلو: إن المدينة بزخمها التاريخي وعراقتها “تعكس تاريخ القوقاز، لكنها أيضاً حالة خاصة استطاعت التكيف مع التحولات دون أن تختفي”.

ويرى غريبوف أنها تمثل نموذجاً لفهم القوقاز كمنطقة عبور وتفاعل بين الإمبراطوريات.

المعطيات التاريخية تؤكد أن غابالا لم تكن مجرد محطة على طرق التجارة، بل مركز مؤثر، ودليل على عمق التفاعل بين حضارات الشرق والغرب، ما أسهم في تكوين ملامح ثقافية لا تزال حاضرة في أذربيجان الحديثة.