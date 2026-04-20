فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب يقيم أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العالمي

دمشق-سانا

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب أمسية شعرية اليوم الإثنين، بمناسبة يوم الشعر العالمي الذي يصادف غداً، جمعت بين نبض الذاكرة وهمس الحنين.

وشهدت الأمسية مشاركة نخبة من الشاعرات السوريات اللواتي قدمن قصائد متنوعة جسدت الروح السورية بكل تفاصيلها، حيث قرأت عائشة بريكات نصوصها (تعريفات، أنثى خرجت لتوها من كهف، تساؤلات)، وقدمت آيات جوبان (لوحة شعرية، صورة للمنفى، حب مع وقف التنفيذ)، فيما ألقت إيمان موصلي قصائدها (دمشق، خيط ضوء، هناك امرأة على هامش المعنى).

وشاركت رجاء نور الدين بنصوص (آخر ما تبقى، حيرة، اعتراف، أنوثة مع وقف التنفيذ)، إلى جانب رجاء علي عيسى بقصائد عن دمشق، وأمل المناور بنصوص (نبض القلب، افتراس القلب)، وفاتن ديركي بقصيدة (ساكنة الرصيف)، كما قدّمت ماري العلي قصائد محكية عن الجدة ومدينة الرقة، لتشكل مجتمعة لوحة شعرية غنية تنبض بالذاكرة والحنين.

وتداخلت الصور الشعرية لتكشف عن الوجدان السوري في مواجهة الزمن والتاريخ، حيث تجسدت الرموز الحسية للفقد والتيه الإنساني وسط الدمار والصمت، في مقابل إشارات الأمل التي تتشبث بالحياة.

الأمسية كانت بمثابة فضاء حر للاستعارات الساحرة والنثر المتحرر، حيث امتزج السرد بالغناء ليشكّل جسوراً بين الشخصي والجماعي، ويجعل الكلمة عشيقة الروح ومغسلة للصمت حيث أكدت الشاعرات أن الشعر سلاح ثقافي يبرز الصوت النسائي في المشهد السوري المعاصر، وأن الاحتفاء بيوم الشعر العالمي هو مناسبة لتفريغ الوجدان وإبراز الحضور الأنثوي في ساحة الإبداع.

يذكر أن يوم الشعر العالمي، الذي يصادف في الحادي والعشرين من نيسان اعتمدته منظمة اليونسكو عام 1999، وهو يهدف إلى تكريس الشعر كأرقى أشكال التعبير الإنساني، وجسر للحوار بين الثقافات والشعوب.