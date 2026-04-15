لقاء توعوي حول دور الموسيقا بتخفيف الألم في ثقافي المزة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في المزة بدمشق لقاءً توعوياً طبياً بعنوان “طب الألحان.. كيف تكون الموسيقا والصوت سبباً في تسكين الآلام الهيكلية”، بحضور مهتمين بالشأنين الطبي والثقافي، بهدف نشر الوعي حول الأساليب العلاجية الحديثة.

وتناول اللقاء مجموعة من الطروحات العلمية حول مفهوم العلاج بالموسيقا، ودوره في التأثير على الجسم البشري عبر الترددات الصوتية والاهتزازات، والتي قد تسهم في تخفيف الألم، وتحسين التروية الدموية، وتخفيف القلق واضطرابات النوم، إضافة إلى دوره في إعادة التأهيل الحركي لدى مرضى بعض الأمراض العصبية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح اختصاصي العلاج الفيزيائي وتقويم العظام الدكتور محمد قاسم يوسف، أن الطب الحديث بدأ يمنح اهتماماً متزايداً للعلاج بالموسيقا، وخصوصاً في حالات مثل الطنين ومرض باركنسون، حيث يساعد الإيقاع الموسيقي في تحسين الحركة ودعم برامج التأهيل، كما أشار الطالب غيث كلعو إلى أن دراسات حديثة أظهرت تأثير الترددات الصوتية في تحفيز وظائف بعض الأعضاء الداخلية.

وتباينت آراء الحضور بين مؤيد يرى في هذا التوجه خطوة واعدة في الطب التكميلي، وبين متحفظ يشدد على ضرورة وجود دراسات أوسع وتطبيقات مثبتة قبل اعتماده كوسيلة علاجية أساسية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة النشاطات الثقافية والعلمية التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وفتح آفاق جديدة للحوار بين العلم والثقافة.