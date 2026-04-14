الفن التشكيلي السوري في زمن الثورة.. ذاكرة الألم ومساحة الأمل

دمشق-سانا

شكّل الفن التشكيلي السوري خلال سنوات الثورة مساحة تعبيرية عميقة، عكست تحولات المجتمع السوري بكل ما حملته من ألم وأمل، حيث تحوّلت اللوحات إلى شهادات بصرية توثق المعاناة وتخلّد التضحيات، وتواكب في الوقت ذاته تطلعات السوريين نحو الحرية والكرامة.

الفن كمرآة للثورة.. توثيق للألم وصوت للمعاناة

رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الدكتور محمد صبحي السيد يحيى أكد في تصريح لـ سانا أن الفن التشكيلي السوري كان أداةً للتعبير عن معاناة الشعب وآلامه وتضحياته خلال الثورة السورية، مبيناً أن الأعمال الفنية ظهرت في أماكن مختلفة على جدران الزنزانات تارة، وفي اللوحات تارة أخرى، وفي الشوارع عبر بصمات غير ممنهجة، لتعكس الانتفاضة ضد الظلم والاستبداد.

وأشار إلى أن الفنانين “حوّلوا أوجاعهم إلى رسومات توثق القتل والدمار الذي ارتكبه النظام البائد، وتوثق بطولات الثوار، لافتاً إلى أن الفن كان وسيلة مهمة لكشف الحقائق، حيث “نقلت اللوحات التي وثقت جرائم النظام البائد من قصف واعتقالات وتعذيب إلى العالم الخارجي، وأسهمت في حشد التأييد للثورة”، واصفاً الفن التشكيلي بأنه “الناطق الرسمي لآلام الشعب السوري”.

وبيّن يحيى أن الفن أدى دوراً أساسياً في توثيق التضحيات، من خلال أعمال “تصوّر الشهداء وتخلّد لحظات الدفاع عن الكرامة”، وتحفظ الذاكرة السورية وتبقي ذكرى الأبطال حية للأجيال القادمة”، لافتاً إلى أن الثورة فتحت آفاقاً جديدة للفن عبر تطوير الأساليب والتقنيات، وتعزيز التواصل مع الفنانين في العالم.

الذاكرة الفنية للثورة.. دعوات للتوثيق وحفظ الإرث

الفنان التشكيلي صالح الهجر رأى أن الفن التشكيلي السوري أسهم بشكل كبير في توثيق معاناة الشعب، إلى جانب دوره في جذب انتباه العالم الخارجي لما يجري في سوريا، مشيراً إلى أهمية إنشاء متاحف فنية متخصصة لتكريس تاريخ الثورة السورية من خلال الفن التشكيلي.

وأوضح الهجر أن هناك العديد من الأعمال التي وثّقت الأحداث، سواء على المستوى التشكيلي أو الموسيقي أو الأدبي، متطرقاً إلى تجربته الشخصية في إنجاز أعمال توثق مسار الثورة منذ انطلاقتها، بما في ذلك التهجير والمعاناة الإنسانية.

وأضاف الهجر: إن من بين مشاريعه عملاً بانورامياً معروضاً في متحف كولن لثقافات الشعوب في ألمانيا، يوثق “التدمير الممنهج الذي طال أكثر من 40 موقعاً أثرياً”، وأكد أن الثورة شكلت “رافداً فكرياً مهماً للفنان التشكيلي”، وأسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الفن السوري.

الفن تحت الضغط والرقابة

من جانبه، أشار الفنان أسامة دياب إلى أن ظروف الثورة وشدة الرقابة الأمنية من قبل النظام البائد لم تترك رفاهية للعمل الفني داخل مناطق سيطرة النظام، باستثناء بعض المحاولات التي اتسمت بالحذر، بينما نشط الفنانون في المناطق التي تحررت من سيطرة النظام البائد عبر الجداريات التي وثّقت الأحداث.

وبيّن أن النشاط الفني في الخارج بقي محدود التأثير في كثير من الأحيان، لافتاً إلى تجربته الشخصية في معرض “زاوية حادة” الذي أقامه في دمشق، حيث حاول من خلاله تسليط الضوء على معاناة المعتقلين رغم المخاطر الكبيرة.

وأكد دياب أنه بعد “انتصار الثورة وسقوط النظام” بدأت حركة الفن التشكيلي تستعيد حضورها، مع تنفيذ أعمال جديدة، منها جدارية “سردية الثورة السورية” التي أنجزها مع الفنانين مروان جوبان وعدنان حميدة وعُرضت في مركز الفنون البصرية.

تحولات في الموضوع والأسلوب

بدوره، أوضح الفنان عدنان حميدة أن الفن التشكيلي السوري تأثر بعمق بأحداث الثورة، حيث تحولت اللوحات إلى شهادات بصرية تعكس الألم الإنساني والدمار والتهجير، إلى جانب رموز الصمود والحرية، وأشار إلى أن العلاقة بين الفن والثورة كانت “تبادلية”، إذ تأثر كل منهما بالآخر.

ولفت حميدة إلى أن الأعمال الفنية تنوعت بين الطرح المباشر والرمزية والسريالية، مع التركيز على موضوعات المعاناة الإنسانية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتجه نحو مسارين: توثيق الذاكرة من جهة، واستشراف المستقبل من جهة أخرى.

بين النهوض والتحديات

ويرى متابعون أن الفن التشكيلي السوري يقف اليوم أمام فرصة حقيقية للنهوض، مستفيداً من التجربة الغنية التي فرضتها سنوات الثورة، وما أفرزته من موضوعات وأساليب جديدة، في مقابل تحديات تتعلق بالحفاظ على المعايير الفنية، وضبط إيقاع المشهد التشكيلي مع اتساع دائرة المشاركين فيه.

وفي المحصلة، يثبت الفن التشكيلي السوري أنه لم يكن مجرد انعكاس للواقع، بل شريك في صياغته، وذاكرة حية تحفظ تفاصيله، وتعيد تقديمه بلغة الجمال، حتى في أكثر اللحظات قسوة.