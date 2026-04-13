انطلاق فعاليات “أسبوع التراث المادي” في حمص احتفاءً بالموروث الثقافي السوري

حمص-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في مقر مديرية ثقافة حمص فعاليات “أسبوع التراث المادي”، الذي تنظمه المديرية بهدف تسليط الضوء على الموروث المادي بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بأهميته في صون الثقافة السورية العريقة.

وشهد اليوم الأول افتتاح معرض الحرف التراثية والمهن اليدوية في قاعة المعارض بالمركز الثقافي، بمشاركة عدد من الحرفيين والمبدعين الذين عرضوا أعمالاً متنوعة شملت الرسم على الزجاج، فن العجمي، النول اليدوي التراثي لصناعة الحطة الحريرية، صناعة أطباق القش الريفية، أشغال الخرز والكروشيه، التطريز بالخيش والصوف، إضافة إلى لوحات جدارية للديكور المنزلي وغيرها من الفنون التقليدية.

وأوضح مدير ثقافة حمص محمود جرمشلي في تصريح لمراسلة سانا أن إقامة الأسبوع تأتي في إطار الحفاظ على الموروث السوري والنهوض به، وتعريف الأجيال بمكوناته عبر المعارض والمحاضرات والأنشطة الثقافية المتنوعة، فيما أشارت مسؤولة قسم التراث في المديرية آية سليم إلى أن المعرض يضم مهناً وحرفاً تراثية خالدة تهدف لإحياء التراث والحفاظ عليه.

من جانبها، أكدت المشاركة رنا صنوفي، التي عرضت أعمالاً في الخياطة الشرقية والتطريز اليدوي والحرق على الخشب، أن مشاركتها الثالثة بدعم من مديرية الثقافة تهدف إلى تعريف الزوار بالمهنة وتشجيعهم على مزاولتها لضمان استمراريتها عبر الأجيال.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، الممتد من 13 ولغاية 20 الشهر الجاري، رحلة تعريفية إلى مملكة قطنا (قرية المشرفة)، ومحاضرات ثقافية، وجلسات حوارية تفاعلية، إضافة إلى معارض تراثية، ومسابقة تصوير للهواة.

ويشكل “أسبوع التراث المادي” مساحة حية للاحتفاء بالمخزون التراثي السوري وإبراز حضوره في الذاكرة الثقافية، بما يسهم في الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة.