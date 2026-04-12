إصدارات سورية حديثة تنوعت بين الأدب والفكر والبحث الأكاديمي والتنمية المعرفية

دمشق-سانا

تتابع سانا أسبوعياً صدور مجموعة من الإصدارات الجديدة عن دور النشر السورية، والتي تنوعت موضوعاتها بين الأدب والفكر والبحث الأكاديمي والتنمية المعرفية، إلى جانب دراسات في علم النفس، في انعكاس واضح لحيوية المشهد الثقافي المحلي وتجدد اهتمامه بالمعرفة والإبداع.

رواية: النساج الأخير

المؤلف: غاردينيا الشامي

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق2026

وتتمحور الرواية حول مسار رمزي لطفل ينجذب إلى “النول” بوصفه أكثر من أداة حِرَفية، بل فضاء لتشكّل الذات والوعي؛ إذ يكبر النول داخله بقدر ما تنمو إنسانيته، ليغدو النسج فعلاً داخلياً يطول أعماق النفس قبل أن يتجلّى في العالم الخارجي، ومن خلال هذا الرمز تنسج الرواية رؤية تأملية حول الهوية والذاكرة والإبداع.

ـ الكتاب رحلة الخضر

المؤلف :محمد إبراهيم عباس

دار النشر: مجموعة تكوين المتحدة للإعلام والنشر دمشق 2026

وكتاب رحلة الخضر هو عمل حديث يستلهم شخصية الخضر، بوصفها رمزاً للحكمة والمعرفة، ليقدّم رحلة ذات طابع روحي وفلسفي أكثر منها سرداً تقليدياً للأحداث، حيث يدور العمل حول فكرة البحث عن المعنى العميق للحياة، واستكشاف حدود الإدراك الإنساني بين الظاهر والباطن.

ـ رواية البحث عن عازار ناحوم عزرا

المؤلف : نزار آغري

دار النشر: الزمان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

وهي عمل إنساني يستند إلى الذاكرة والحنين، ويروي قصة صداقة بين فتى إيزيدي وآخر يهودي في القامشلي، حيث تتحول هذه العلاقة إلى رمز للتعايش والتعدد الثقافي ومع اختفاء عازار، ينطلق البطل في رحلة طويلة من البحث تمتد لعقود، تتحول خلالها القصة إلى تأمل عميق في الهوية والزمن وقوة أثر الطفولة، كما تحفل الرواية بلغة شاعرية وبنية سردية تستحضر الماضي بوصفه مساحة لفهم الذات، مقدّمةً رؤية مؤثرة عن الفقد والوفاء الإنساني.

ـ كتاب “السلاطين العثمانيون” في عهد التأسيس

المؤلف:خليل انالجيك

الترجمة:أحمد الابراهيم

دار النشر: نينوى للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

ويُعد الكتاب دراسة تاريخية تحليلية لمرحلة نشوء الدولة العثمانية، حيث يركّز على دور السلاطين الأوائل في تحويل الإمارة الناشئة إلى قوة إقليمية صاعدة، ويعالج الكتاب البنية السياسية والعسكرية والاجتماعية في تلك الفترة، مستنداً إلى وثائق وأرشيفات عثمانية، ويُبرز كيفية تفاعل القيادة السلطانية مع العوامل الاقتصادية والحدودية في الأناضول والبلقان، بما أسهم في ترسيخ مؤسسات الدولة وتوسّعها المبكر.

_ كتاب الأزياء الشعبية وتقاليدها في سوريا

المؤلف: الدكتور حسن حمامي

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق2026

الكتاب يعد دراسة توثيقية رصينة تتناول الأزياء التقليدية، بوصفها مكوّناً حياً من الهوية الثقافية السورية، حيث يستعرض تنوّعها تبعاً للبيئات الجغرافية والاجتماعية (المدينة، الريف، البادية)، ويحلّل دلالاتها الرمزية المرتبطة بالمكانة الاجتماعية والحالات الحياتية، كما يربط بين اللباس والعادات والتقاليد في المناسبات المختلفة، مبرزاً دور المواد المحلية وأساليب الحياكة والتطريز في تشكيل هذا التراث.