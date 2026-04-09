“غنّوا لمن رحلوا”.. أمسية وطنية بحماة تخلد الشهداء وتحيي الإرث الثوري

حماة-سانا

شهد قصر الثقافة بمدينة حماة، اليوم الخميس، أمسيةً غنائيةً وطنيةً حملت عنوان “غنّوا لمن رحلوا”، أحياها الفنان خاطر ضوّا برفقة فرقة موزاييك الموسيقية، وفاء لأرواح الذين قضوا في سبيل الحرية، وتأكيداً على استمرارية الإرث الفني الثوري.

وقدّم ضوّا، وسط حضور جماهيري كبير، برنامجاً غنائياً متنوعاً، بدأه بمواويل من التراث السوري العريق، قبل أن ينتقل إلى باقة من الأغاني الوطنية الحماسية التي جسّدت محطات الثورة وتضحيات أبنائها، وأضفت الفرقة بتوليفتها الشرقية والغربية تناغماً موسيقياً لافتاً حوّل الأمسية إلى لوحة فنية تستعيد ملامح الهوية السورية الحرة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير الثقافة في حماة، محمد العمر، أن الفعالية تأتي ضمن احتفالات المديرية بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية المباركة، مؤكداً أن هذه الأنشطة تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وربط الفن بالقضايا الوطنية الكبرى، باعتبار أن الثقافة كانت وستبقى أحد أهم أدوات مواجهة الاستبداد.

من جهته، أعرب الفنان خاطر ضوّا عن اعتزازه بلقاء جمهور حماة، موضحاً أن عنوان الأمسية “غنّوا لمن رحلوا” يحمل دعوة واضحة لصون الذاكرة وعدم السماح بتلاشي تضحيات الراحلين.

وأشار ضوّا إلى أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة حفلات جابت عدداً من المحافظات السورية، وتهدف إلى تخليد تضحيات الشهداء والتأكيد، عبر الكلمة واللحن، على أن دماءهم لم تذهب سدى، وأن مسار الخلاص من النظام البائد قد تحقق بفضل صمودهم وإصرارهم.

يُذكر أن ضوّا كان قد أحيا أمسية مماثلة في مدينة حمص في السابع والعشرين من آذار الماضي، ولاقت تفاعلاً شعبياً واسعاً، ومن المقرر أن تستمر جولته الفنية لتشمل مراكز ثقافية أخرى في مختلف المناطق المحررة، تعزيزاً للروح المعنوية وترسيخاً للقيم الثورية السامية.