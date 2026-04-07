شباب سوريون يعرضون أولى تجاربهم السينمائية في صالة منزول بربوة دمشق

دمشق-سانا

شهدت صالة منزول في ربوة دمشق مساء اليوم الثلاثاء، حضوراً لافتاً من شباب سوريين، وذلك لحضور عرض لفيلمين قصيرين من نتاج طالبتين من الدفعة الأولى للإخراج السينمائي في الجامعة العربية الدولية.

قدّمت الطالبة بلقيس التلا فيلمها الذي يمتد لأربعٍ وعشرين دقيقة بعنوان “موعد غرام”، ويروي قصة الشابة ليلى التي تعيش مع والدتها المسنّة وتعمل في تصميم الأزياء والخياطة، مجسدةً حكايات الحب خلال سنوات الحرب في مدينة ترزح تحت القصف العشوائي، وتختار المخرجة نهاية غير سعيدة لبطلتها التي يُلغى موعدها الغرامي، فتعود إلى واقعها القاسي محاولةً التعايش معه.

أما الفيلم الثاني “فيديو كول” للطالبة زين خزام، فجاء في ثماني عشرة دقيقة ليعرض معاناة الشباب السوري الذين اضطروا لمغادرة بلدهم واللجوء إلى دول الجوار، مثل لبنان، حيث يواجهون ضياع الطموح وصعوبة بناء مستقبل واضح.

أوضحت بلقيس التلا، في تصريحها لـ سانا أن فيلمها يتناول قصة فتاة تتحمل مسؤوليات أسرتها في ظل غياب شقيقها المغترب، وتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الكثير من السوريين، وأشارت إلى أن الفيلم جزء من مشروع جامعي يهدف إلى إظهار تجارب السوريين وإبراز الأمل رغم الصعوبات.

بدورها، أكدت زين خزام أن هذه الدفعة هي الأولى التي تتخرج أكاديمياً في اختصاص الإخراج السينمائي من الجامعة العربية الدولية، مشيرة إلى أن فيلم “فيديو كول” أُنجز بإمكانات طلابية بسيطة دون تمويل، ويروي قصة عائلة سورية تفترق خمسة عشر عاماً ولا يجمعها سوى الاتصال المرئي، وبيّنت أن الفيلم يسلط الضوء على معاناة السوريين وحقهم في حياة أفضل.

ويُعد عرض هذا النوع من الأفلام القصيرة خطوة أولى في طريق طويل يطمح من خلاله الجيل الشاب إلى إثراء السينما السورية، وتقديم أعمال تحمل رؤيته الخاصة وتفتح أمامه آفاقاً أوسع نحو الاحتراف والعالمية.