اتحاد الكتاب العرب في دمشق يحتفي بنتاج المفكر بسام بنيان

دمشق-سانا

استضاف اتحاد الكتاب العرب في دمشق اليوم الثلاثاء حفل إشهار كتب للمفكر الدكتور بسام بنيان، والتي شملت جوانب التربية الإسلامية والعقيدة وتفسير القرآن الكريم وكتب الردود.

بين النضال الميداني والنتاج الفكري

واستهل بنيان الحفل بالحديث عن مسيرته بين الفكر الإسلامي والنشاط الميداني والإغاثي، ولا سيما خلال سنوات الثورة، مشيراً إلى أنه ألّف نحو 60 كتاباً في الشريعة والتربية والفكر النقدي، وأشرف على إصدارات معرفية، وتعرض للاعتقال لسنوات جراء مواقفه المعارضة للنظام البائد.

ولفت بنيان إلى أن الدور المطلوب من العلماء في الوقت الراهن التركيز على دور القراءة والوعي في التحرر والبناء الحضاري، وصياغة مشروع نهضوي يرتكز على تحرير العقول عبر القراءة وكسر حاجز الخوف من الكتاب، معتبراً إياها الركيزة الأساسية لبناء سوريا الجديدة، وحماية الهوية واللغة العربية من خلال الممارسة اليومية، ودعم المبدعين الشباب ونقلهم من مرحلة المطالعة إلى الكتابة الفكرية، لإرساء قيم العمل والوئام كقواعد لبناء الإنسان والمجتمع.

تربية الجيل وتدبر القرآن وضبط منهج الفكر الإسلامي

كما عرض بنيان مؤلفاته ومن بينها “خطوة خطوة حتى تفوز بالولد الصالح”، وهو عبارة عن دليل للآباء لتربية أولادهم، مستخدماً براهين من القرآن والسنة النبوية، عبر تقديم وسائل تساعد في تنشئة الجيل، وتذكير الآباء والمربين بمسؤولياتهم ورعايتهم.

وعرض بنيان كتابه “التبيين في تفهيم الجزء الثلاثين”، حيث لفت إلى أن ما دفعه لوضع هذا المؤلف ملاحظته أن النظام البائد أهمل تفسير القرآن للناشئة، حتى لا يطلعوا على مبادئه التي تحرم الظلم وتأمر بالعدل، مشيراً إلى أنه سعى من خلال هذا الكتاب إلى نقل آيات القرآن الكريم من مجرد نصوص مكنونة في العقول إلى واقع “موضع تنفيذ”، عبر تعزيز قيم الفهم والتدبر والعمل بمقتضاها، مستخدماً في ذلك أسلوباً يتميز بالسهولة والاختصار لتسهيل ربط المتعلم بالمعنى المباشر للآيات.

ثم تحدث بنيان عن كتابه “منهج الفكر الإسلامي: محددات ومعايير وضوابط شرعية”، مبيناً أنه ضمّنه رؤية نقدية تهدف إلى حماية الفكر الإسلامي من الانحراف وتنقيته من الشوائب والآراء الدخيلة، عبر تخصيص حيزٍ كبيرٍ لكشف الزيف الفكري عبر مناقشة ونقد أفكار شخصيات في المشهد المعاصر، مع وضع مجموعة من المعايير والضوابط الشرعية التي تضمن التزام المفكر بالثوابت أثناء القراءة المعاصرة للنصوص، مع السعي إلى تصحيح مفاهيم التجديد والاجتهاد، وكيفية التعامل مع القرآن والسنة بعيداً عن التأويلات الخارجة عن أصول المنهج الصحيح.

وقدم رئيس اتحاد الناشرين الدكتور عاطف نموس مداخلة أثنى خلالها على النتاج الفكري للمفكر والباحث بسام بنيان، معتبراً مؤلفاته إضافة نوعية للمكتبة العربية لما تحمله من فكر نقدي وبناء، ووصفه بأنه باحث جاد يمتلك أدوات نقدية قوية، كما يتميز طرحه بالجمع بين الأصالة والمعاصرة لتنقية الفكر الإسلامي بأسلوب منهجي منضبط.

حضر حفل إشهار الكتب رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا الدكتور أحمد جاسم الحسين، وشخصيات فكرية ودينية.