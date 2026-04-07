المكتبة الوطنية السورية توزّع 2900 كتاب على 29 مدرسة دعماً للبيئة التعليمية

دمشق-سانا

وزّعت المكتبة الوطنية السورية، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم يدمشق، 2900 كتاب متنوع على 29 مدرسة، بهدف تعزيز المحتوى المعرفي في المكتبات المدرسية، وتشجيع الطلبة على المطالعة، ضمن جهود دعم العملية التعليمية، وترسيخ الثقافة لدى الأجيال الناشئة.

آلية منظمة لتلبية احتياجات المدارس

وأوضح مدير عام المكتبة الوطنية السورية، سعيد حجازي، في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اجتماع تنسيقي بين المكتبة ومديرية تربية دمشق، وجرى خلاله الاتفاق على تزويد المدارس بالكتب وفق آلية منظمة تراعي احتياجات كل مؤسسة تعليمية.

وبيّن حجازي أن المدارس تتقدم بطلباتها إلى مديريات التربية، التي تحيلها بدورها إلى المكتبة الوطنية لدراستها وتقييمها، ليصار بعدها إلى توزيع الكتب بمتوسط يقارب 100 كتاب لكل مدرسة، بما يتناسب مع أعمار الطلبة واختصاصاتهم.

تعزيز الثقافة المدرسية وخطط للتوسع

وأشار حجازي إلى أن المبادرة تسعى لمعالجة النقص في مصادر المعرفة داخل العديد من المكتبات المدرسية، وتطوير بنيتها العلمية والثقافية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل العلمي وتنمية مهارات الطلبة الفكرية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية المكتبة لتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية للطلبة، من خلال توفير مصادر معرفية موثوقة، والتعاون المستمر مع مديريات التربية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المدارس.

وأضاف: إن المكتبة الوطنية تستقبل الطلاب في زيارات تعريفية للاطلاع على أقسامها وخدماتها، بما يسهم في ترسيخ علاقة مستدامة بين الأجيال الجديدة والكتاب.

وفيما يخص الخطط المستقبلية، أوضح حجازي أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل باقي المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعميم التجربة، وتوفير مصادر المعرفة لأكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف المناطق.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى نشر ثقافة القراءة، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في دعم التعليم وبناء مجتمع معرفي متكامل.