معرض أعمال يدوية في قرية أوتان بحمص بمناسبة عيد الفصح المجيد

حمص-سانا

أقام كشّاف كنيسة سيّدة النجاة اليوم الثلاثاء، في قرية أُوتان بريف حمص الغربي، معرضاً للأعمال اليدوية، بمناسبة عيد الفصح المجيد، وذلك في ساحة الكنيسة، وسط حضور من الفعاليات الدينية والاجتماعية.

وأوضح المطران أنطوان شبير، رئيس أساقفة الأبرشية المارونية في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، في تصريح لـ سانا، أن المعرض جاء من وحي الفصح الذي يرمز إلى قيم السلام والمحبة للبشرية جمعاء.

وأشار إلى أن اللمسات الإبداعية الشبابية التي ظهرت في المعرض تعكس روح المشاركة والمحبة، وتبرز دور الشباب في إحياء القيم الإنسانية والروحية داخل المجتمع، لافتاً إلى أن المبادرات الكشفية تسهم في تعزيز الانتماء والعمل التطوعي.

بدوره، أوضح قائد فوج كشّاف سيّدة النجاة في أُوتان كيفن سعود، أن فكرة المعرض ولدت منذ شهرين، حيث جرى تقسيم أفراد الكشّاف إلى أربع مجموعات، لضمان مشاركة الجميع وإتاحة المجال أمام الإبداعات الشابة.

وبيّن أن المعرض يستمر يوماً واحداً، ويتضمن أعمالاً يدوية بالكامل تجسّد مهارات المنتسبين وقدرتهم على الابتكار، وتعبر عن أفكار عيد الفصح في السلام والتجدد والمحبة، مؤكداً أن الفعالية تهدف إلى تشجيع العمل الحرفي لدى الشباب، وتعزيز حضور الكشّاف في الأنشطة المجتمعية.

من جهته، اعتبر مختار قرية أُوتان جوزيف بولس، أن المعرض يعزز الروابط الاجتماعية، ويمنح الشباب ثقة أكبر بقدراتهم، كما يحمل رمزية وطنية إلى جانب رمزيته الدينية، عبر رسائل المحبة والسلام وولادة سوريا الجديدة.

وتعكس الفعالية وفق القائمين عليها، أهمية المبادرات الشبابية في تنشيط الحياة المجتمعية وتعزيز قيم التعاون والمحبة والانتماء الوطني، ولا سيما في المناسبات الدينية التي تجمع أبناء المنطقة على رسالة واحدة، عنوانها السلام والمحبة والتجدد.