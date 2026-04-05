إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

في إطار مبادرة أسبوعية لرصد أبرز الإصدارات السورية الحديثة، تقدّم سانا نافذة على أحدث ما يصدره المؤلفون السوريون ودور النشر داخل البلاد وخارجها، مختارةً أعمالاً متنوعة تشمل الرواية، الفكر، التوثيق التاريخي، الدراسات العقائدية، إضافة إلى الترجمات التي تثري المشهد الثقافي العربي.

كتاب صندوق لوقيان رواية من الخيال العلمي

المؤلف: الدكتور طالب عمران

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب 2026

نبذة عن الكتاب: رواية خيال علمي تستكشف عوالم مستقبلية وأسئلة فلسفية حول التكنولوجيا والوعي البشري، من خلال أحداث مشوقة وشخصيات معقدة، يعالج الكاتب الصراعات بين الإنسان والآلة والتحديات الأخلاقية للعلم المتقدم، مقدماً رؤية أدبية تجمع بين الخيال العلمي والتحليل الاجتماعي والفلسفي.





المؤلف: الدكتور طالب عمران دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب 2026 نبذة عن الكتاب: رواية خيال علمي تستكشف عوالم مستقبلية وأسئلة فلسفية حول التكنولوجيا والوعي البشري، من خلال أحداث مشوقة وشخصيات معقدة، يعالج الكاتب الصراعات بين الإنسان والآلة والتحديات الأخلاقية للعلم المتقدم، مقدماً رؤية أدبية تجمع بين الخيال العلمي والتحليل الاجتماعي والفلسفي. كتاب الساروت سيرة الحرية والثورة والخذلان

المؤلف: الدكتور حسام الدين الحروري

دار النشر: نقش للطباعة والنشر دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يحتوي الكتاب على محاولة منهجية لتوثيق العديد من أحداث الثورة السورية وتفاصيلها خاصة في محافظة حمص، مع قراءة تاريخية توثيقية لحياة الشهيد الساروت في مسار الثورة كأحد أبرز وجوه المقاومة السورية مستعرضاً تضحياته والتحديات الإنسانية والسياسية التي واجهها، مع التركيز على معاني الحرية، الثورة، وخيبة الأمل من الدعم الدولي المحدود.





رواية العوسج

المؤلفة: الجوهرة الرمال

دار النشر: الرموز العربية للنشر والتوزيع تركيا 2026

نبذة عن الرواية: ينتمي العمل لأدب الرعب والفانتازيا للكاتبة السعودية الجوهرة الرمال، وتدور أحداث الرواية حول جبران الذي يعاني من لعنة الأرق التي تدفعه للقتل، فيلتقي بالجنية كمد التي توجهه نحو شجرة العوسج الأسطورية كوسيلة للتخلص من اللعنة. تمتاز الرواية بالتشويق النفسي وتداخل الخيال مع الواقع، ما يجعلها تجربة سردية مشوقة تجمع بين الغموض والإثارة والرمزية الأدبية.