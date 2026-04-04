دواوين ومشاريع توثق الذاكرة العربية.. رحلة الأديب براء الشامي في الشعر والرواية

الشاعر والروائي السوري براء الشامي، واسمه الحقيقي براء خالد بربور، يعمل على الجمع بين الإنتاج الأدبي والمشاريع الموسوعية التي تهدف إلى توثيق النتاج الثقافي العربي ونشره، من خلال مبادرات تهدف إلى أرشفة التجارب الأدبية وربط الأجيال الجديدة بالتراث الثقافي العربي.

البدايات ومشاريع التوثيق الموسوعية

وُلد الشامي في مدينة أريحا بريف إدلب، وانطلق مبكراً في فضاء الأدب، ليؤسس عام 2015 مجموعة “نخبة شعراء العرب” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تحولت إلى منصة جامعة للمبدعين العرب، وأسهمت في إطلاق عدد من المشاريع الثقافية الكبرى.

عمل الشامي على إصدار المشروع التاريخي “الشعراء الألف”، الذي جمع فيه ألف شاعر من مختلف الدول العربية ضمن كتاب واحد، في تجربة توثيقية تُعد من أبرز محاولات الجمع الأدبي المعاصر.

كما أطلق مشروع “المبدعون العرب 1000 قلم”، الذي ضمّ توثيقاً لألف مبدع في مجالات فنية وأدبية متعددة، شملت الرسم والخط العربي والنحت والكاريكاتير، إضافة إلى الرواية والقصة والنثر والشعر، ما أتاح بانوراما شاملة للمشهد الثقافي العربي.

إصدارات جماعية تعزز الحضور العربي

في إطار إثراء المكتبة العربية، أشرف الشامي على إصدار عدد من الدواوين الشعرية المشتركة التي ضمّت نخبة من الشعراء المعاصرين، منها: الديوان العمري، وديوان الطاهرة، وديوان شعراء الرسول المعاصرين، وموسوعة شعراء الشباب العربي، وديوان أمي، وقلائد النخبة، واللغة الأم، وموسوعة القصيدة أنثى، إلى جانب سلسلة “في عيون الشعراء” التي تناولت عدداً من البلدان العربية مثل مصر وسوريا واليمن، إضافة إلى سلسلة “وطن الإخاء في عيون الشعراء”.

نتاجه الأدبي ومشاركاته في المهرجانات

أصدر الشامي خمسة دواوين شعرية هي: بلا وطن، ورباعيات ساهرة، وتغريدات شعرية، وخوالج النور، وخيوط الحرير، إلى جانب رواية “القبض على سلمى”، كما لديه أعمال قيد الطبع، منها: وتريات شامية، والرسام، وفناجيل القوافي، وأنا وليلى، والطفل العربي، وعناقيد القصيد.

وشارك الشامي في عدد من الفعاليات الثقافية العربية والدولية، منها مهرجان “نور الحضارات” في إسطنبول، ومهرجان إسطنبول للشعر العربي، إضافة إلى مهرجان الإسكندرية الدولي، ما أتاح له التواصل مع تجارب أدبية متنوعة.

وفي حديث لـ سانا رأى الشامي أن البدايات القرائية الأولى تترك الأثر الأعمق في تشكيل وعي الكاتب، مشيراً إلى تأثره المبكر بديوان أبي نواس، الذي شكّل بالنسبة له نافذة على عالم اللغة الشعرية، بما يتسم به من سلاسة وثراء لغوي، كما يلفت إلى تجربته مع شعر المتنبي، التي تطلبت جهداً معرفياً أوسع لفهم جزالة لغته وعمق معانيه، إلى جانب تأثره بكتاب “قطر الندى وبلّ الصدى” لابن هشام الأنصاري، الذي يعدّه من أهم المراجع النحوية.

رؤية لمستقبل الثقافة السورية

وأشار الشامي إلى أن سنوات الغربة الطويلة أبعدته عن المشهد الثقافي السوري، معرباً عن تفاؤله بمرحلة جديدة يراها واعدة، ومؤكداً استعداده للإسهام في دعم الحراك الثقافي في بلده ضمن مجالات اختصاصه.

ويعمل الشامي حالياً على طرح فكرة برنامج تلفزيوني ثقافي، يهدف إلى تسليط الضوء على الإبداع العربي، في انتظار تبني إحدى القنوات لهذا المشروع، بما يسهم في تعزيز حضور الثقافة في الفضاء الإعلامي.