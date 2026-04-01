احتفالية بمناسبة عيدي الأم والمعلم في المركز الثقافي باللاذقية

اللاذقية-سانا



نظمت مديرية الثقافة في اللاذقية بالتعاون مع نقابة المعلمين، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريمية بمناسبة عيدي الأم والمعلم، تأكيداً على الدور المحوري للأم والمعلم في بناء الأجيال وتعزيز القيم في المجتمع.

وأوضح مدير ثقافة اللاذقية، أحمد شريقي، في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم هذه الاحتفالية، التي شاركت فيها فعاليات تربوية وثقافية واجتماعية، يأتي تزامنا مع مناسبتين هما من أغلى المناسبات لدى السوريين؛ فالأم تمثل الدعامة الأولى في بناء الأسرة، فيما يضطلع المعلم بدور محوري في تشكيل وعي الطفل وإعداد جيل قادر على الإسهام في نهضة سوريا.

وأشار شريقي إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز مكانة الأم والمعلم في المجتمع، مؤكداً أن تقدير عطائهما يسهم في دعم جهودهما لمواصلة العمل على بناء الإنسان وتأصيل القيم الوطنية.

من جانبها، رأت مديرة التنمية الإدارية في مديرية التربية، الدكتورة لمى منلا، أن فعالية التكريم تمثل رسالة تقدير للأم والمعلم بوصفهما القيمة العليا في المجتمع، موضحة أن تربية الطفل تبدأ من حضن الأم الذي يغرس الثوابت، ليكمل المعلم مسيرة بناء الشخصية وتنمية القدرات.

بدوره، أشار رئيس نقابة المعلمين في اللاذقية، حسن ثابت عبد الله، إلى أن النقابة تقف إلى جانب المعلم وتعمل على تعزيز مكانته، مبرزاً أهمية إظهار الصورة الحقيقية للمعلم في مختلف المحافل باعتباره ركيزة أساسية في تقدم وبناء المجتمع.

وتندرج هذه الاحتفالية، التي استضافها المركز الثقافي العربي باللاذقية، ضمن سلسلة أنشطة ثقافية وتربوية تشهدها المحافظة، تأكيداً على دعم الأسرة والعملية التعليمية، وتعزيز الشراكة المجتمعية في ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الصاعدة.