إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

يواصل المثقفون ودور النشر في سوريا رفد المشهد الأدبي والفكري بإصدارات متنوعة، تعكس ثراء التجربة الإنسانية السورية وتفاعلها مع قضايا المكان والإنسان والذاكرة، وتتنوع هذه الإصدارات بين الدراسات التوثيقية والرواية وكتب الأطفال والترجمة.

كتاب: كل الدروب توصل إلى حلب

المؤلف: الدكتور حازم جوهر

دار النشر: موزاييك للدراسات والنشر دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب قراءة في سيرة “الإنسان والحجر” في حلب، متناولاً معالمها وأحياءها التاريخية من القلعة والأسواق والخانات إلى المدارس والمساجد، في محاولة لرصد تفاعل الذاكرة الإنسانية مع الفضاء العمراني عبر العصور، واستحضار الشخصيات العلمية والأدبية التي مرّت في تلك الأمكنة، وأسهمت في صياغة هويتها الثقافية.

الكتاب: كأن الريح تحتي

المؤلف: محمد أمين

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: تتخذ الرواية من زلزال شباط 2023 المدمر لحظة مفصلية تنكشف فيها هشاشة الإنسان، حيث تتبعثر أرواح الشخصيات في مواجهة الخوف والخراب، بلا ملاذ سوى المزيد من القلق، ومن خلال قصة محمود الغريب وندى الشوّا، اللذين يعيشان سلسلة من الصدمات والخيبات، يغوص العمل في تفاصيل المأساة السورية، مجسداً ثقل الألم وتراكم الأحزان التي تدفع الشخصيات نحو حالة من التلاشي واليأس.

الكتاب: في قلبي بيتان

المؤلف: هنادي العمري

دار النشر: الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الرياض 2026

نبذة عن الكتاب: رسالة إلى الوالدين بضرورة التعامل بطريقة إيجابية مع الأطفال في حال الانفصال بين الزوجين، وفتح باب الحوار للتحدث مع الطفل عن المشاعر السلبية كالغضب والحزن للتقليل منها، ومساعدته على تقبل الحياة الجديدة.