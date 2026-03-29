رحيل الروائي محمد فتحي المقداد.. سيرة إبداع يوثّق الذاكرة الحورانية

دمشق-سانا

يُعدّ الروائي محمد فتحي المقداد أحد أبرز الأصوات السردية السورية المعاصرة، وصاحب مشروع أدبي ارتبط بتوثيق الذاكرة الحورانية، واستعادة ملامح المكان والإنسان في جنوب سوريا، مستنداً إلى تجربة غنية جمعت بين الرواية والبحث النقدي، والاشتغال على التراث الشعبي.

جذور المكان وهوية الكتابة

المقداد، الذي رحل أمس عن عمر 62 عاماً، وُلد في بصرى الشام عام 1964، حيث شكّلت البيئة الحورانية بموروثها الثقافي والاجتماعي منبع الإلهام الأول لأعماله. وقد انعكس ذلك بوضوح في مجموعته القصصية «بتوقيت بصرى» التي تُبرز عمق ارتباطه بالمكان والهوية.

تنقّل المقداد بين حقول إبداعية متعددة، فكتب الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي، واهتم بالتراث الشعبي، كما شغل موقع مدير تحرير منصة «آفاق حرة» الثقافية، وأسهم في توثيق الحركة الأدبية العربية عبر مشاريع موسوعية مشتركة.

«الطريق إلى الزعتري»… سردية اللجوء والتحولات

اتخذ المقداد موقفاً مسانداً للثورة السورية منذ بداياتها، وشكّلت روايته «الطريق إلى الزعتري» (2018) محطة مفصلية في تجربته، إذ تناولت تحولات المجتمع السوري خلال سنوات الثورة، مركّزة على تجربة اللجوء بوصفها حدثاً إنسانياً مركباً، وقدّم في الرواية رؤية سردية توثّق المعاناة اليومية، وتضيء على التحولات الاجتماعية والنفسية التي رافقت النزوح، ضمن بناء يجمع بين التوثيق والخيال الأدبي.

غزارة إنتاج وتنوّع في الأجناس

تميّز المقداد بغزارة إنتاجه وتنوعه، فصدرت له روايات عدة، منها: دوامة الأوغاد (2016)، وفوق الأرض (2019)، وخيمة في قصر بعبدا (2020)، وبنسيون الشارع الخلفي (2022)، وخلف الباب (2024)، إضافة إلى أعمال قيد النشر.

كما أنجز مجموعات قصصية وكتباً نقدية وتراثية، منها: إضاءات أدبية، رقص السنابل، والوجيز في الأمثال الحورانية، فضلاً عن دراسات تناولت الأدب العربي والعالمي.

جوائز وحضور ثقافي

نال المقداد عدداً من الجوائز الأدبية، أبرزها جائزة محمد إقبال حرب للإبداع (2021) عن مجمل أعماله الروائية، وجائزة ناجي نعمان الأدبية (2025) عن رواية «بنسيون الشارع الخلفي»، كما حظيت أعماله باهتمام نقدي وأكاديمي، وتناولتها دراسات جامعية ركّزت على الواقعية وأدب اللجوء وتحولات السرد.

وشارك في أمسيات وملتقيات أدبية في سوريا والأردن، وأسهم في إثراء المشهد الثقافي عبر نشاطه الإعلامي والأدبي، ويُعدّ مشروع «دليل آفاق حرة للأدباء والكتاب العرب» من أبرز جهوده التوثيقية.

يمثل منجز محمد فتحي المقداد نموذجاً للكاتب الذي حافظ على صلته بالمكان والذاكرة، وسعى إلى توثيق التحولات الاجتماعية والثقافية، مقدّماً تجربة أدبية متعددة الأبعاد تُغني المشهد الثقافي العربي.