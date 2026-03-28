“حقول التضامن والكرامة”.. فنان تشكيلي يحوّل تجربة لاجئين سوريين إلى مشروع إنتاجي وثقافي

دمشق-سانا

من أثينا إلى دمشق، عاد مشروع “حقول التضامن والكرامة” الذي أطلقه الفنان التشكيلي سليمان دكدوك ليقدّم نموذجاً مختلفاً للاجئ السوري، يقوم على تحويل تجربة الغربة إلى فعل إنتاجي وثقافي، يجسّد اليوم واقعاً ملموساً في سوريا بعد التحرير.

من بيئة المساعدات إلى ثقافة العمل

من قلب المعاناة التي عاشها اللاجئون السوريون في اليونان، هرباً من قمع النظام البائد، لم يكتفِ دكدوك المعروف بـ“كاسترو” بمراقبة الواقع، بل قرر أن يكون جزءاً من الحل.

وأوضح في تصريح لـ“سانا” أن فكرة المشروع انطلقت من احتكاكه المباشر بمعاناة أبناء بلده الذين وجدوا أنفسهم في بيئة جديدة تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات، ومن هنا، برزت رؤيته القائمة على تمكين اللاجئ عبر استثمار طاقاته، ولا سيما الشباب، وتحويلها إلى عمل منتج يعيد إليه الشعور بالاستقلال والكرامة.

ولم يكن مشروع “حقول التضامن والكرامة” مجرد مبادرة زراعية، بل تجربة متكاملة لإعادة بناء الإنسان، بحسب دكدوك، فقد قام على خلق بيئة جماعية قائمة على التعاون، يشارك فيها الجميع في الزراعة وتربية المواشي وإنتاج الغذاء.

تجربة تتوسع نحو السوق والاستقرار

مع مرور الوقت، تطور هذا الجهد من تأمين الاحتياجات اليومية إلى إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة، أسهمت في تحقيق دخل واستقرار مادي للمشاركين.

ويشير دكدوك إلى أن التجربة انتقلت من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة الإنتاج والتسويق، حيث لم يقتصر العمل على زراعة القمح والخضراوات، بل توسّع ليشمل إنشاء أسواق متنقلة بين قرى العاصمة أثينا ثم افتتاح متاجر دائمة، وساهم ذلك في إدماج اللاجئين اقتصادياً ضمن المجتمع المحلي اليوناني، إضافة إلى تعريف المجتمع بالمنتجات السورية، وتعزيز حضور الهوية الثقافية خارج الوطن.

ويؤكد دكدوك أن سر نجاح المشروع يكمن في تغيير النظرة إلى اللاجئ، باعتباره إنساناً قادراً على الإنتاج لا مجرد متلقٍ للمساعدة، ما أتاح تحويل تجربة اللجوء من حالة ألم إلى طاقة عمل وفرصة جديدة للبدء.

ومع نقل التجربة إلى سوريا بعد سقوط النظام البائد، بدأ العمل على توسيعها مستفيداً من الخبرات المكتسبة حيث افتتح في هذا السياق “سوق الضيعة” في محافظة طرطوس لتسويق المنتجات المحلية، قبل أن تمتد التجربة إلى مناطق أخرى مثل ريفي حماة وحمص.

وبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في السوق 42 عائلة، في مؤشر على نجاح المبادرة وقابليتها للتوسع.

يشار إلى أن مشروع الفنان دكدوك كان مضمون الندوة الحوارية بطرطوس في شباط العام الماضي، كمثال لتضامن السوريين في المغترب.

وكان سليمان دكدوك غادر سوريا منذ عام 1989 إلى اليونان حيث انخرط في العمل النقابي مدافعاً عن حقوق العمال الأجانب، وساعياً إلى تنظيمهم.

وبالتوازي مع ذلك، واصل نشاطه الفني في مجالي الرسم والديكور المسرحي، وأقام معارض في أوروبا خصص ريعها لدعم المشروع، من خلال تأمين المعدات والأدوات الزراعية.