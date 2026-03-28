في يوم المسرح العالمي.. خشبة القباني تحتفي بالإبداع وتستحضر وجع الإنسان

دمشق-سانا

احتفاءً باليوم العالمي للمسرح، احتضن مسرح القباني بدمشق احتفالية فنية ثقافية أمس الجمعة، جمعت بين عرض التانغو والعرض المسرحي التقني /اليوم السابع/ لطلاب الجامعة العربية الدولية (الدفعة الثانية)، في تأكيد متجدد على دور المسرح كفضاء حي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويكرّس حضوره كمنبر للتعبير الإنساني.

المسرح… بيت المبدعين رغم التحديات

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكدت مديرة مسرح القباني أسيمة يوسف أن يوم المسرح العالمي يشكّل لقاءً متجدداً مع الحب والفن، وقالت: “من قلب هذا المكان الذي علمني كيف يكون الحب حقيقةً، وعلمني كيف أن مسرح القباني سيبقى بيتنا الذي يحتضن المبدعين، فدعونا نفتح ستار أبواب المسرح على أعمال حقيقية ينتظرها الجمهور بشوقٍ وشغف”.

وتطرقت يوسف إلى التحديات التي تواجه المسرح، ولا سيما في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي، معتبرةً أن الخشبة ستبقى الملاذ الأخير للفنان رغم الصعوبات المادية، ومؤكدةً أن المسرح “أبو الفنون” وصاحب الدور الأعمق في الإبداع، ومشددةً على ضرورة تطوير آليات العمل عبر إشراك الفنانين بعائد شباك التذاكر، ورفع قيمة التذاكر بما يليق بالعروض.

رسالة عالمية: المسرح حياة لا تعوّضها التكنولوجيا

وتضمنت الاحتفالية رسالة اليوم العالمي للمسرح، المقتبسة من الممثل والمنتج المسرحي الأمريكي وليم دافو، والتي ألقاها مدير المؤسسة العامة للسينما جهاد عبده، وقال فيها: “قدمتني السينما إلى العالم لكن جذوري كانت منذ البداية مغروسة بعمق في المسرح”.

وأشارت الرسالة إلى أهمية الجمهور، مهما كان عدده، بوصفه العنصر الذي يمنح المسرح معناه الحقيقي، مؤكدةً أن التواصل الإنساني بات مهدداً بالاستبدال بعلاقات مع الأجهزة، وأن الإنترنت قد يطرح الأسئلة لكنه نادراً ما يخلق حالة الدهشة التي يولدها المسرح.

عروض تجمع الجمال الحركي والتجريب المسرحي

وقدّمت مدرسة “تانغو أديكتز” بإدارة هاسميك سلاكيان لوحة راقصة تنوعت بين التانغو الأرجنتيني والفالس العالمي، في مزج حركي عبّر عن الانفتاح الثقافي، والتلاقي الفني.

أما العرض المسرحي “اليوم السابع” من تأليف وإخراج كفاح الخوص، فشكّل تجربة بصرية وفكرية اعتمدت تقنيات ثلاثية الأبعاد، وغاصت في عوالم نفسية وفلسفية معقدة، حيث تدور أحداثه في “مختبر سري” تديره شخصية غامضة تُدعى الدكتور “إكس”، تخضع فيه أربع شخصيات مهمشة لاختبارات نفسية قاسية تكشف تحولات السلوك البشري تحت الضغط.

واستلهم العرض رؤيته من قصة “النمور في اليوم العاشر” للأديب زكريا تامر، مسلطاً الضوء على مفاهيم الترويض وتبدل الطباع الإنسانية أمام الحاجة، إذ تواجه الشخصيات خلال سبعة أيام من فقدان الذاكرة المؤقت اختبارات تكشف مواقفها بين الخير والشر، والرحمة والقسوة، والجريمة والإنسانية.

المسرح… مرآة الألم وصوت الناس

وفي تصريح لـ سانا، شدد مدير المسارح والموسيقا نوار بلبل على أن المسرح يعبر عن أوجاع الناس وهمومهم، قائلاً: إنه كتاب مفتوح للجميع، وأكثر الفنون حميمية بين الفنان والمتلقي، داعياً المسرحيين إلى الإبداع على الخشبة بكل أشكالها من كوميديا وتراجيديا.

ورأى بلبل أن العرض الذي تناول ضعف بعض الناس جراء التعذيب، غفل عن حقيقة بأن هناك كثيرين استشهدوا خلال الثورة السورية دون أن يتلفظوا بحرفٍ واحد، رغم أن النظام البائد صب جام غضبه تعذيباً وابتزازاً وقصفاً وحرقاً عليهم.

بدوره، أشاد جهاد عبده بالمستوى الفني العالي للعرض من حيث الأداء والمحتوى والسينوغرافيا، مشيراً إلى أن استخدام الشاشة مع حضور الممثلين خلفها قدّم أسلوباً جمالياً جديداً يحقق أهداف المسرح في التوعية، وتوسيع الآفاق.

دعم الشباب… ضرورة للنهوض بالمسرح

أما الاستعدادات التي سبقت العرض فأوضحها مخرجه الفنان كفاح الخوص، أنها جاءت بعد ورشة مكثفة استمرت ثلاثة أشهر، حيث كتب الطلاب النص وعملنا جميعاً على الصيغة النهائية، لافتاً إلى أن المسرح مرآة لما يحدث، وعرض اليوم تناول أوجاع السوريين.

كما شددت مديرة مسرح القباني على أهمية احتضان تجارب الطلاب، داعيةً إلى دعم المسرح الذي يعاني من ضعف الإنتاج والحاجة للترميم، إلى جانب ضرورة دعم الفنان مادياً وعودة النجوم إلى الخشبة لرفع مستواه.

ومن الحضور، اعتبر طالب الإعلام خليل لقمشها، أن العرض أضاء جانباً واحداً من تأثير الضغوط على الإنسان، دون التطرق إلى نماذج الصمود، مشيراً إلى تجربة والده الذي قتل في المعتقل دون أن يقدّم أي اعتراف.

ويحتفل بيوم المسرح العالمي في الـ 27 من آذار من كل عام منذ إطلاقه عام 1961، بمبادرة من المعهد الدولي للمسرح التابع لليونسكو، بهدف إبراز أهمية المسرح كفن إنساني حي يجمع بين الشعوب، ويعبّر عن قضاياهم.

ويشكّل هذا اليوم مناسبة لدعم الفنانين وتسليط الضوء على دور المسرح في التوعية والتغيير المجتمعي، إضافة إلى تعزيز الحوار الثقافي بين مختلف البلدان، كما تُلقى فيه رسالة عالمية سنوية تؤكد أن المسرح، رغم تطور التكنولوجيا، يبقى فضاءً فريداً للتواصل الإنساني المباشر.