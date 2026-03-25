أمسية شعرية في المركز الثقافي العربي بطرطوس بحضور نخبة من الشاعرات السوريات

طرطوس-سانا

أقيمت في المركز الثقافي العربي بطرطوس، أمسية شعرية تميزت بحضور نخبة من الشاعرات السوريات، في أجواء ثقافية امتزجت فيها الكلمة بالإحساس، وشهدت تفاعلاً من المهتمين بالشأن الأدبي.

وقدمت الشاعرة وفاء بدر السعيد، مجموعة من القصائد التي تنوعت بين الوجداني في “شواطئ الحنين”، والغزلي في “لا حياة لمن تنادي”، إضافة إلى مقطوعة من الشعر النبطي بعنوان “سكر جناح”، ما أضفى على الأمسية تنوعاً في الأسلوب والموضوع.

كما شاركت الشاعرة أمل إبراهيم علي بأربع قصائد حملت عناوين: “أحببت شكراً”، “فضاء قلب”، “شتات”، و”حروف من جمر”، وقد عكست نصوصها مشاعر إنسانية عميقة وتجارب وجدانية لامست وجدان الحضور.

واختتمت الشاعرة رانيا سعيد الفعالية بنصوص من الشعر المحكي تناولت هموم الإنسان اليومية، من بينها “خامس الفصول” التي سلطت الضوء على معاناة الصبايا الصغيرات والمواهب التي لا تجد التقدير، إضافة إلى نصوص مثل “الوعد بالوعد” و”فوضى الحواس”.

وشهدت الأمسية تفاعلاً من الجمهور، حيث أضفت المداخلات والحوارات التي تلت القراءات حيوية خاصة على اللقاء، وفتحت المجال لتبادل الآراء حول القضايا التي تناولتها النصوص.

ولفت مسؤول الأنشطة الثقافية في المركز، محمود علي، إلى حرص المركز على إقامة أمسيات دورية تستقطب المواهب الأدبية، وتدعم الحراك الثقافي في المدينة.

وأكدت الشاعرات المشاركات أهمية هذه اللقاءات في تنشيط الحركة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام الأصوات الأدبية للتعبير عن تجاربها، فيما عبر عدد من الحضور عن تقديرهم لمستوى النصوص وما حملته من جماليات لغوية وفكرية.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها مديرية ثقافة طرطوس، بهدف تعزيز الحراك الأدبي والفني، وترسيخ حضور الكلمة الشعرية في المشهد الثقافي المحلي.