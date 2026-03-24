حمص تعانق الحرف واللون.. افتتاح أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي بمشاركة واسعة

حمص-سانا

افتتحت مديرية ثقافة حمص معرضاً للخط العربي والفن التشكيلي، إيذاناً بانطلاق فعاليات الأسبوع الذي تنظمه وزارة الثقافة، بمشاركة نخبة من الفنانين والخطاطين والهواة من مختلف المحافظات.

معرضان للفن التشكيلي والخط العربي

وأوضح معاون مدير ثقافة حمص يوسف عثمان في تصريح لـ مراسل سانا، أن افتتاح الأسبوع جاء عبر معرضين للفن التشكيلي والخط العربي يضمان أكثر من 80 لوحة فنية، بمشاركة نحو 40 فناناً وخطاطاً، إلى جانب عدد من أصحاب المواهب الشابة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن خلال الأيام المقبلة ورشات عمل ولقاءات فنية تسهم في تبادل الخبرات وتشجيع المواهب على تطوير مهاراتها.

وبيّن الخطاط عبد الرحيم عبارة، المشرف على معرض الخط العربي، أن المعرض يضم أعمالاً متنوعة لمواهب واعدة، تتوزع بين خطوط الرقعة والديواني والكوفي والثلث، لافتاً إلى أن معظم اللوحات تعتمد على القاعدة الأساسية في الخط العربي وهي “النقطة”، بوصفها معياراً لضبط الحروف وتوازنها، مؤكداً أن المعرض يشكل فرصة للتعريف بهذه المواهب ودعمها للاستمرار في هذا الفن العريق.

مشاركة لفنانين مخضرمين وهواة

من جهته، أشار رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في الرقة محمد رفيّع، أحد منظمي معرض الفن التشكيلي، إلى أن الأعمال المشاركة خضعت لعملية اختيار وفرز لضمان جودة المعروضات وإبراز التجارب المتميزة، لافتاً إلى أن المعرض جمع بين جيل الفنانين الرواد والجيل الجديد، بما يعزز تبادل الخبرات ويكرّس حضور المدارس الفنية المتنوعة.

آراء فنانات مشاركات

وشاركت الشابة بتول الجردي بعملين في الفن التجريدي مستخدمة الألوان الخشبية مع دمج عدة ألوان لإيصال رؤيتها الفنية، مبينة أن الرسم بالنسبة لها رسالة ونافذة للتعبير عن المشاعر والأفكار عبر أدوات بسيطة، وذلك في تجربتها الأولى ضمن معرض فني.

أما الفنانة التشكيلية ولاء الحموي فقدمت لوحة دمجت فيها خط الثلث مع الفن التشكيلي، متضمنة عبارات وهتافات ارتبطت بالثورة السورية إلى جانب معالم لمدن سورية مختلفة، في محاولة لربط جماليات الحرف بالبعد التعبيري في اللوحة.

بدورها، شاركت الفنانة إنصاف سلامة بلوحة زيتية على قماش تجسد فكرة “سقوط الأقنعة”، من خلال شخصية تعكس تحولات إنسانية وتجارب حياتية متراكمة.

ويأتي تنظيم أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي في إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الحركة الفنية في المحافظات، وإحياء الفنون البصرية والتراثية، وفتح المجال أمام الفنانين الشباب لعرض أعمالهم والتفاعل مع تجارب متنوعة.