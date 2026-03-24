كتاب “التحرر من التوتر”.. دعوة للتوازن النفسي في زمن القلق

دمشق-سانا

يأتي كتاب “التحرر من التوتر” ضمن الإصدارات الحديثة التي تعنى بالصحة النفسية وتطوير الذات، مقدّماً رؤية تجمع بين الطرح العلمي والتأمل الإنساني في مقاربة حالة التوتر، بوصفها إحدى سمات العصر الحديث، وما تتطلبه من فهم أعمق وأدوات عملية للتعامل معها بعيداً عن الحلول السطحية.

ويقدّم المؤلفان جيفري برانتلي وويندي ميلستاين، في كتابهما الذي ترجمته نور العوام، تجربة مختلفة في سياق كتب التنمية البشرية، إذ لا يكتفيان بتقديم نصائح عامة، بل يطرحان منهجاً يقوم على “التمهل الواعي” باعتباره مدخلاً أساسياً للتحرر من الضغوط، وإعادة تنظيم العلاقة مع اللحظة الراهنة.

نحو إدارة واعية للتوتر

يرتكز الكتاب على فكرة محورية مفادها أن التوتر لا يُعالج بالهروب أو المواجهة المباشرة فقط، بل عبر تبني نمط حياة يقوم على اليقظة الذهنية، حيث تتحول اللحظات القصيرة الواعية إلى نقطة انطلاق نحو توازن نفسي مستدام.

وتبرز قيمة الكتاب في مقاربته الواقعية، إذ لا يَعِد بتغييرات سريعة، بل يقدّم خطوات تدريجية قابلة للتطبيق في ظل الإيقاع السريع للحياة اليومية.

كما يتجاوز العمل البعد الفردي ليطرح رؤية أوسع للعلاقة مع الآخرين والطبيعة، رابطاً بين التوازن النفسي وإحياء قيم، مثل الرحمة والتسامح والإصغاء، ما يمنح النص بعداً إنسانياً يتجاوز الإرشاد النفسي التقليدي.

ترجمة سلسة تحافظ على روح النص

وتنجح المترجمة نور العوام في نقل الكتاب بلغة سلسة وأنيقة، محافظة على دقته العلمية وروحه التأملية، ما يجعل القراءة مريحة وقريبة من القارئ العربي.

ويمتاز الكتاب بطرحه المتوازن الذي يجمع بين التأمل والتطبيق العملي، مقدّماً أفكاراً مبسطة دون الإخلال بعمقها، وقابلة للتوظيف في الحياة اليومية.

وقد لا يجد القارئ الباحث عن “وصفات جاهزة” ما يريده هنا، إذ يعتمد الكتاب على التدرّج والتأمل أكثر من النتائج الفورية.