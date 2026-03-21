مهرجان عيد النوروز احتفاء يعكس معاني التآخي ويؤكد ثراء التنوع الثقافي السوري

دمشق-سانا

نظمت وزارة الثقافة مهرجاناً فنياً في المجمع الرياضي بالمزة، بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي احتفاء بعيد النوروز، اليوم السبت، وتضمن المهرجان فقرات فنية وشعرية تعكس الإرث الثقافي الكردي في سوريا، وذلك بحضور شخصيات رسمية ومشاركة شعبية واسعة.

وبدأ المهرجان بفقرات من الشعر الكردي تغنت بالحرية والانتصار على الظلم والطغيان، ثم قدم مجموعة من أطفال فرقة “آزادي” عرضاً على وقع الموسيقا العسكرية.

وقدم المغني سمكو مراد أغنية بعنوان “فلك فلك” من أجواء النوروز، ومزيجاً من الأغاني التراثية والشعبية الكردية، منها “ته نوري نورانم – شمامي بوكيه”.

وأكّد نعمت داود رئيس مجلس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في كلمته، أن إحياء هذا الاحتفال يأتي بعد عقود من عهد الديكتاتورية والظلام والفساد للنظام البائد، الذي سعى لتمزيق النسيج المجتمعي السوري المنوع، موضحاً أن عيد النوروز لم تخمد نيرانه عبر العقود الغابرة، وحمل عبر التاريخ معاني التجدد والانتصار للحياة، وأن الظلم لا بد أن يزول، وأن فجر الحرية لا بد أن يشرق.

ولفت داود إلى أن الاحتفال هذا العام يحمل دلالة خاصة، لأنه يعبر عن انتصار وفرحة الشعب السوري بكل مكوناته بإسقاط الديكتاتورية والاستبداد، وفرحته ببناء سوريا لكل السوريين، الذين يعيشون جميعاً فيها ويتمتعون بكامل حقوقهم في سوريا الموحدة.

سوريا الجديدة تحتضن أبناءها دون تفرقة

بدوره أكد معاون وزير الثقافة السوري أحمد الصواف في تصريح لمراسلة سانا، أن الشعب الكردي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السوري، وأن سعي وزارة الثقافة للمشاركة في إحياء هذه المناسبة ولمشاركة الشعب الكردي أفراحهم رسالة تؤكد أن الجميع تحت سقف سوريا يحب بلده ويدافع عنها أياً يكن انتماؤه، وسوريا بدورها تحتضن الجميع دون أي تفرقة.

وقالت القيادية في المجلس الوطني الكردي سلمى سليمان في تصريح مماثل: “نبارك للكرد السوريين هذا اليوم، هذا العيد الذي تجلت فيه قيم السلام والتآخي”، وأكدت أن هذا العيد مختلف تماماً عن السنوات السابقة، حيث يحتفل فيه الكرد بحرية، بعد المرسوم الجمهوري رقم 13، متمنية أن تكون هذه البداية لمسارات جديدة أكثر إيجابية في قادم الأيام.

وقدّم عضو محلية دمشق للمجلس الوطني الكردي عبد الله أحمد أحر التبريكات للكرد والعرب في سوريا بمناسبة عيد النوروز، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى بعد 62 عاماً من الظلم التي يقام إحياء هذا الاحتفال برعاية رسمية من وزارة الثقافة والمجلس الوطني الكردي في سوريا، مشيراً إلى أن هذا العيد ليس للكرد فقط بل للسوريين جميعاً من الآشور والأرمن والسريان، حيث يحتفل الجميع في نطاق الوحدة الوطنية في سوريا واحدة تجمع كل أبنائها.

ويعتبر المرسوم رقم 13 لعام 2026 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع نقلة تاريخية على طريق المواطنة الكاملة للكرد السوريين، حيث أكد في مضمونه أن السوريين الكرد جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، وهويتهم اللغوية والثقافية عنصر لا يتجزأ من الهوية الوطنية الجامعة والمتكاملة.