الحافلة الثقافية تصل جرجناز بريف إدلب.. نشاطات تفاعلية وإفطار جماعي لأكثر من 300 مستفيد

إدلب-سانا

وصلت الحافلة الثقافية إلى مدينة جرجناز في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، حيث نظّمت بالتعاون مع مجموعة “هذه حياتي” نشاطاً ثقافياً ومأدبة إفطار جماعي لأكثر من 300 طفل من الأيتام وأسر الشهداء، وذلك ضمن برنامج الحافلة الثقافية الذي أطلقته وزارة الثقافة.

وشهدت الفعالية أجواء احتفالية، بحضور عدد من الأطفال وأسر شهداء الثورة السورية وعدد من وجهاء المدينة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية.

نشاطات تفاعلية لتعزيز القراءة والإبداع

وأوضح مدير مشروع الحافلة الثقافية محمد مراد في تصريح لمراسل سانا أن البرنامج في جرجناز تضمن مجموعة من النشاطات الثقافية والترفيهية، شملت مسابقات معرفية، والرسم والتلوين، والرسم على الوجوه، إضافة إلى جلسات قراءة تفاعلية وتوزيع قصص وهدايا على الأطفال، إلى جانب تنظيم مأدبة إفطار جماعي.

وبيّن مراد أن مشروع الحافلة الثقافية أطلقته وزارة الثقافة منذ ستة أشهر، ونفذ حتى الآن في 39 منطقة في ريف دمشق، ثم امتد إلى محافظة دمشق، ومن بعدها إلى محافظات دير الزور وطرطوس وإدلب والقنيطرة.

وأضاف: إن المشروع يتكون من حافلتين، إحداهما مخصصة للأطفال والأخرى للكبار، وتضم كل منهما مكتبة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب تُقدّم بشكل مجاني، حيث يُتاح للمشاركين اختيار الكتب وقراءتها، ثم مناقشتها بشكل تفاعلي، ليحصلوا بعدها على الكتب كهدايا.

دور ثقافي واجتماعي في بيئات متضررة

بدوره، أشار مدير مديريات الثقافة في الوزارة أنس الدغيم إلى أهمية الحافلة الثقافية في تعزيز القيم الثقافية لدى مختلف الفئات العمرية، والمساهمة في خلق أجواء من الألفة والمحبة بين الأطفال المشاركين في النشاطات.

من جهتها، أوضحت المديرة التنفيذية لمجموعة “هذه حياتي” التطوعية لينا شقير أن وصول الحافلة إلى جرجناز تزامن مع الأجواء الاحتفالية بذكرى انطلاق الثورة السورية، مبينة أن الفعالية شارك بها أكثر من 300 شخص من المنطقة.

وأضافت: إن النشاط أقيم في إحدى المدارس، وهي واحدة من أصل 12 مدرسة في المدينة، معظمها متضرر جراء قصف النظام البائد ، مؤكدة أهمية هذه المبادرة في إتاحة الفرصة للأطفال للاطلاع على الكتب والقصص، بما يعزز ارتباطهم بالقراءة.

والحافلة الثقافية مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الوصول إلى مختلف المناطق السورية، ولا سيما الريفية والمتضررة، عبر حافلات متنقلة تسهم في نشر القراءة وتعزيز الإبداع وتقريب الثقافة من المجتمع، وتحقيق نوع من العدالة الثقافية، من خلال إتاحة الوصول إلى الكتاب والنشاطات الثقافية لمختلف الفئات.