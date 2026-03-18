“أصداء البحر والأيام” ضمن “كتاب المعرفة”.. فايز الداية يرصد تحولات الشعر الخليجي

دمشق-سانا

يستعرض كتاب “أصداء البحر والأيام.. قراءات في شعر الخليج العربي” للدكتور فايز الداية ملامح التجربة الشعرية الخليجية الحديثة، عبر قراءة نقدية موسعة تسعى إلى تتبع التحولات الفكرية والاجتماعية التي انعكست في بنية القصيدة ودلالاتها، ضمن منهج يقوم على تحليل الأبعاد الدلالية والدرامية للنصوص، وإبراز صلتها العميقة بالتحولات الحضارية في المنطقة.

قراءة في التجربة السعودية وتحولات الحداثة

يضيء الكتاب، الصادر ضمن سلسلة “كتاب المعرفة” عن وزارة الثقافة السورية، على نماذج شعرية متنوعة من دول الخليج، مستهلاً بالمملكة العربية السعودية، حيث يتناول تجربة الشاعر غازي القصيبي التي تتجلى فيها رمزية البحر بوصفه فضاءً وجودياً ووطنياً، مرتبطاً بروح المغامرة والسفر عبر استحضار شخصية السندباد.

كما إن الكتاب يقف عند تجربة علي الدميني التي تقوم على ثنائية “السفر والنهر”، حيث تمتزج رموز البداوة والبحر في بناء درامي ذي طابع بصري يعكس مشاعر الاغتراب والبحث عن الجذور.

ويتناول المؤلف تجربة محمد الثبيتي بوصفه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية، من خلال جدلية تجمع بين رمال البادية وأساطير البحر، مع توظيف شخصيات تراثية لتعميق الرؤية الشعرية، في حين تبرز تجربة أشجان هندي عبر تكثيف الإيقاع والدلالة واستثمار الرموز التراثية والقرآنية للتعبير عن قضايا المرأة، أما إبراهيم زولي فيستحضر القرية والطبيعة، محولاً رموز النخيل والمطر إلى إشارات للانتماء والهوية.

تنوع التجارب الخليجية بين البحر والتاريخ والذات

في قطر، يرصد الكتاب تجربة مبارك بن سيف آل ثاني التي توثق زمن الغوص عبر قصائد ذات طابع ملحمي تستحضر معاناة الأجداد، بينما تستلهم زكية مال الله التاريخ وحكايات “ألف ليلة وليلة” لبناء نصوص ذات أبعاد إنسانية، وتقدم حصة العوضي تجربة وجدانية تقوم على مونولوج شعري يعكس حالات الفقد والغياب.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فيتوقف الداية عند تجربة ظاعن شاهين التي تقوم على جدلية الصمت والصوت، حيث تتحول القصيدة إلى أداة تحرر، في حين تعكس تجربة صالحة غابش تأملاً ذاتياً عبر رموز البحر والموجة لاستكشاف التجربة الأنثوية.

ويبرز عارف الخاجة بحضور قوي لفكرة الأرض والهم القومي، بينما يقدم محمد البريكي بنية درامية تستلهم رموز الصراع الإنساني ذات الطابع المسرحي.

وفي البحرين، يسلط الكتاب الضوء على تجربة علي عبد الله خليفة التي تعمق دلالات البحر بوصفه فضاءً للصراع والكرامة، فيما يعرض في سلطنة عُمان تجربة صالح العامري التي تتسم بغنائية معاصرة تستلهم الطبيعة بوصفها مرآة للمشاعر الإنسانية.

البعد النقدي وحضور الأسماء المؤثرة

كما يتناول في الكويت تجربة أحمد مشاري العدواني التي تعكس دور المثقف في التنوير، وتجربة سعاد الصباح التي تتماهى فيها الذات مع البحر، بوصف الكتابة وسيلة للنجاة، إضافة إلى تجربة سالم عباس خدادة التي تعتمد إيقاعات شعرية معاصرة للتعبير عن تفاصيل الحياة اليومية.

ولا يكتفي المؤلف بهذه النماذج، بل يشير إلى أسماء أخرى أسهمت في تشكيل المشهد الشعري الخليجي، مؤكداً غنى التجربة وتنوعها، وقدرتها على استيعاب التحولات التاريخية والاجتماعية.

يُذكر أن الدكتور فايز الداية من أبرز النقاد العرب في البلاغة وعلم الدلالة، ولد في دوما عام 1947، وتدرج في مسيرته الأكاديمية حتى أصبح أستاذاً جامعياً، وشغل مناصب علمية وثقافية عدة، وأسهم في تطوير الدراسات النقدية وربطها بالتراث العربي عبر مؤلفات وأبحاث متعددة.