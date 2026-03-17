«إبحارٌ في أسرار سورة القدر»… كتاب يقرأ النص القرآني في أبعاده البلاغية والروحية

دمشق-سانا

يقدّم كتاب «إبحارٌ في أسرار سورة القدر» للكاتب السوري الأستاذ الدكتور محمد محمود كالو قراءة تأملية في إحدى السور القرآنية القصيرة ذات الدلالات العميقة، حيث يحاول المؤلف استكشاف أبعادها البلاغية والروحية من خلال منهج يجمع بين التحليل اللغوي والتدبر المعرفي.

وصدر الكتاب عن دار المجد في ولاية أديامان التركية خلال شهر رمضان الحالي، ليشكل محاولة فكرية لقراءة سورة القدر في ضوء مقاصدها البلاغية والإنسانية، بعيداً عن الاقتصار على التفسير التقليدي.

قراءة في بنية السورة

ويتناول المؤلف في كتابه سورة القدر بتحليل يتجاوز حدود المفردة اللغوية، إلى استكشاف بنية النظم القرآني ومقاصد الكلمات، مع محاولة تنقية بعض الروايات المرتبطة بالسورة من المرويات غير المثبتة، بهدف تقديم قراءة معرفية تقوم على التدبر والبحث.

كما يتوقف الكتاب عند مفهوم الزمن في السورة، حيث يرى المؤلف أن ليلة القدر ليست مجرد لحظة زمنية عابرة، بل حدث روحي عميق يتجلى فيه معنى الرحمة الإلهية.

تأملات في الدلالات البلاغية

ويحاول الكاتب تتبع الدلالات البلاغية في ألفاظ السورة وتراكيبها، متوقفاً عند مفردات مثل «إنا» و«أنزلناه» و«خير» و«الروح» و«سلام»، بوصفها مفاتيح لفهم البنية الدلالية للنص القرآني.

ويرى المؤلف أن مفردة «سلام» في السورة تتجاوز معناها المباشر لتعبّر عن حالة من الطمأنينة والسكينة تمتد حتى مطلع الفجر، في إطار رؤية تأملية للنص.

المؤلف: محاولة للجمع بين المنهج والبيان

وفي تصريح لـ سانا، أوضح الدكتور محمد محمود كالو أن هدف الكتاب لم يكن الوقوف عند حدود التفسير اللغوي، بل محاولة الجمع بين دقة المنهج العلمي، وجماليات البيان العربي في قراءة النص القرآني.

وقال كالو: إن العمل سعى إلى استكشاف الجوانب الروحية والبلاغية في سورة القدر، وإعادة قراءة مفرداتها بما يفتح المجال أمام القارئ للتأمل في دلالاتها العميقة، مشيراً إلى أن الكتاب يهدف إلى تقريب النص القرآني إلى القارئ عبر لغة واضحة تجمع بين المعرفة والتأمل.

وأضاف: إن إنجاز الكتاب تزامن مع ليلة القدر، وهو ما أضفى على تجربة الكتابة بعداً روحياً خاصاً بالنسبة له.

لغة تجمع بين المعرفة والتأمل

ويعتمد الكتاب لغة تميل إلى السلاسة والابتعاد عن الأسلوب الأكاديمي الجاف، حيث يسعى المؤلف إلى تقديم موضوعات التدبر القرآني بلغة تجمع بين البساطة والعمق، بما يسمح للقارئ بالتفاعل مع النص القرآني من زاوية فكرية وروحية في آن واحد.

خلفية عن الكتاب

ويندرج كتاب «إبحارٌ في أسرار سورة القدر» ضمن الكتب التي تعنى بالتدبر القرآني وقراءة النص الديني في أبعاده البلاغية والإنسانية، في إطار توجه فكري يسعى إلى الربط بين الدراسات القرآنية واهتمامات القارئ المعاصر.