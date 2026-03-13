«الطريق إلى البحيرة» … محمد الحفري يستلهم ذاكرة الطفولة في حكاية تربوية للطفل

دمشق-سانا

تعد رواية «الطريق إلى البحيرة» للكاتب المسرحي والروائي محمد الحفري، الصادرة حديثاً، نموذجاً لأدب الطفل الذي يجمع بين بساطة الحكاية والبعد التربوي، حيث يقدم من خلالها تجربة إنسانية شخصية مصاغة بأسلوب مشوق يلائم القارئ اليافع والصغير.

وتتناول الرواية حكاية طفل يتسم بالفضول وحب الاستكشاف، ينطلق في رحلة نحو بحيرة ضمن مغامرة مليئة بالمواقف والتجارب التي تفتح أمامه آفاقاً جديدة لفهم العالم من حوله، وتعلمه معاني الإصرار والنضج.

وخلال هذه الرحلة يمر الطفل بمحطات متعددة تسهم في تشكيل نظرته إلى ذاته وإلى البيئة المحيطة به، فيما تسهم الشخصيات والعناصر السردية المرافقة بإثراء مجريات القصة وتعزيز قيم التعاون والصداقة، بما يحقق توازناً بين البعد الحكائي والرسالة التربوية.

وتُظهر الرواية حضوراً واضحاً للسيرة الذاتية للكاتب، ما يفتح باباً للسؤال عن العلاقة بين التجربة الشخصية والنص الأدبي الموجه للأطفال والفكرة الأساسية وغيرها من الاستفسارات التي أجاب عنها الكاتب محمد الحفري خلال حديثه لسانا الثقافية.

البداية الرمزية للفكرة وعالم البحيرة

يستهل الحفري حديثه مع سانا بالقول: “إن الكاتب الحقيقي هو «صياد أفكار» يسعى دائماً إلى التقاط مشروع جديد قد يبدأ بحكاية أو جملة سمعها، ليبني عليها عملاً أدبياً متكاملاً”.

وأوضح أن هذا ما حدث معه عند الشروع في كتابة روايته «الطريق إلى البحيرة»، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المستوى الأول للفكرة، أي الحكاية أو الجملة التي يلتقطها الكاتب، وبين المستوى الذي يتشكل لاحقاً في صورة عمل أدبي مكتمل كالقصة أو الرواية أو غيرهما من الأجناس الأدبية.

وحول اختيار عنوان الرواية، يرى الحفري أن العنوان يشكل العتبة الأولى أو المدخل الأساس لأي نص أدبي، إذ يحمل دلالاته الأولى ويقود القارئ إلى أجواء العمل، مشيراً إلى أن البحيرة التي خرجت منها الحورية لتلتقي مهران بطل الرواية، والتي كانت أسماكها تضع نفسها بين يديه ليتغذى عليها، تمثل البعد الأسطوري والخيالي في العمل، وتضفي على أحداثه طابعاً سحرياً ينسجم مع عالم الحكاية.

المكان والذاكرة بين الواقع والخيال

يشكل المزج بين الواقع والخيال عنصراً مهماً في الرواية، إذ يوضح الحفري أن العمل ركز على إبراز أهمية التمييز بينهما، مع التأكيد على قيمة الاعتماد على النفس والجهد الإنساني في تحقيق الأهداف.

ويشير الحفري إلى أن المكان لعب دوراً أساسياً في بناء أحداث الرواية، حيث اختار البحيرة لتكون محوراً للحكاية، مستلهماً ذلك من بيئته الأولى، إذ ينحدر من قرية تحاذيها مياه نهر اليرموك من الجنوب ونهر الرقاد من الشمال، حيث يلتقي النهران في نهايتها، وفي مجراهما تنتشر بحيرات صغيرة وغدران عميقة لا يستطيع دخولها إلا السباح الماهر، وهو ما أسهم في تحريك الشخصيات ضمن فضاء يستعيد أجواء الطفولة والصبا.

السيرة الذاتية ورسالة الأدب للطفل

لا يخفي الحفري انتماء روايته إلى أدب السيرة الذاتية، وهو حضور يبرز في كثير من أعماله الأدبية والفنية وتجربته في الإخراج المسرحي، حيث تتحول السيرة في نصوصه إلى خلاصة تجربة حياتية طويلة بدأت منذ الطفولة.

ويشير إلى أن هذه التجربة انعكست في العديد من الأعمال التي تختصر مسيرة غنية بالخبرات التعليمية والتربوية، مقدمة مضامين معرفية وقيمية مفيدة للقارئ، ولا سيما فئة الأطفال.

ويؤكد الحفري في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على مسافة بين شخصية الكاتب وشخصيات العمل الأدبي، بحيث لا تتماهى شخصية المؤلف مع شخصياته، ولا يتحول صوت الكاتب إلى الصوت ذاته الذي تنطق به تلك الشخصيات، ويرى أن الخلط بينهما من الأخطاء التي يقع فيها بعض الكتّاب، وهو ما يعيد في النهاية إلى أهمية الخبرة الأدبية في بناء العمل السردي.

وتشكل السيرة الذاتية عند الحفري نبعاً لا ينضب من الإبداع، ويقول عن ذلك: “ضمير الأنا هو الأقرب عاطفياً وصدقاً، وفي المقابل التحدث بلسان الآخر يكون أكثر عقلانيةً ومنطقاً، إضافة إلى أن قوانين الأدب والفن ليست صارمة ونستطيع اخترقها بما يناسب العمل”.

وعلى الرغم من أن للحفري 41 عملاً مطبوعاً، فإنه يرى في كل منها عملاً قريباً إلى قلبه، ويعدها جميعاً بمنزلة أبنائه، إذ يمثل كل عمل جزءاً من تجربته وروحه، ويشير إلى أن القارئ هو من يحدد في النهاية مكانة الرواية وقيمتها، لأنه المتلقي الذي يتفاعل مع النص ويستمتع به، مؤكداً أن المتعة تمثل إحدى أهم وظائف الفن، لتأتي الفائدة بعدها.

لمحة عن الكاتب

محمد حسن الحفري، كاتب وروائي سوري من مواليد قرية معرية في محافظة درعا عام 1968، جمع في تجربته الأدبية بين الرواية وقصص الأطفال والكتابة المسرحية، مقدماً أعمالاً تتناول قضايا الإنسان والمجتمع بأسلوب يجمع بين البساطة والعمق.

التدقيق اللغوي: صدر له عدد من الأعمال الأدبية، منها روايات بين دمعتين والخروج من الزمن والثعلب يجرّ ذيله خائباً، ومسرحية «الحمار المغرور»، إضافة إلى المجموعة القصصية «لحظة دهر».

وتسهم أعمال الحفري في إثراء أدب الطفل في سوريا، حيث يحرص في كتاباته على تقديم مضامين تجمع بين الحدة الفنية والقيم التربوية، مع استلهام البيئة المحلية والهوية المكانية في بناء نصوصه.

أما الرواية فصدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب (مديرية شؤون الطفل) عام ٢٠٢٦ وتقع في٤٢ صفحة من القطع الصغير، وهي موجهة لليافعين كإصدار قصير.