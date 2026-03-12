كتاب «الربيع المحاصر.. أوراق من داخل العاصفة» يوثق تحولات المجتمع السوري والثورة

دمشق-سانا

يتتبع كتاب «الربيع المحاصر.. أوراق من داخل العاصفة» للكاتب السوري عبد الحفيظ الحافظ، التحولات التي شهدها المجتمع السوري خلال سنوات الثورة، جامعاً بين اليوميات الشخصية والتحليل السياسي والفكري في محاولة لرصد ملامح تلك المرحلة، ولا سيما في مدينة حمص.

ويضم الكتاب، الصادر عن دار موزاييك للدراسات والنشر عام 2026، مجموعة من المقالات والأوراق واليوميات التي كتبها المؤلف في مراحل مختلفة بين عامي 2011 و2024، مسلطاً الضوء على قضايا الحرب والتحولات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى قراءات فكرية وثقافية تتصل بالشأن السوري والعربي.

تحليلات فكرية في السياسة والمجتمع

يفتتح المؤلف كتابه بمقدمة فكرية تتناول الآثار النفسية والاجتماعية للثورة السورية، محاولاً قراءة انعكاساتها على المجتمع وسلوك الأفراد، كما يتطرق إلى إشكاليات الحياة السياسية في البلاد وقضايا الإصلاح السياسي، من خلال مجموعة مقالات تبحث في العلاقة بين الدولة والمجتمع ودور المؤسسات الدستورية.

وتتناول هذه الأوراق موضوعات متعددة من بينها الدستور السوري والتغيير الديمقراطي وأزمة الحياة السياسية ومشاريع الإصلاح، إضافة إلى تحليلات تتعلق بالمشهد السياسي السوري ومسارات الحوار والتفاوض.

كما يتوقف الكتاب عند جانب من التجربة السياسية للكاتب، عبر مقالات تناقش قضايا العمل السياسي والعلاقة بين الدولة والأحزاب، إلى جانب ملاحظات تتصل بالسياسة الخارجية السورية وقضايا الإصلاح السياسي في المنطقة العربية.

ويتوسع المؤلف كذلك في قراءة عدد من التحولات السياسية التي شهدتها بلدان عربية مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، إضافة إلى مناقشة الأزمة العراقية وتداعيات الصراعات الإقليمية على المنطقة، متناولاً إشكاليات بنية الدولة العربية ومسارات التحول الديمقراطي في العالم العربي.

يوميات من الحصار في حمص

يخصّص المؤلف فصلاً كاملاً ليوميات كتبها خلال سنوات الحرب التي شنها النظام البائد في مدينة حمص، ولا سيما في حي الوعر، حيث يوثّق تفاصيل الحياة اليومية للسكان في ظل الحصار والقصف والظروف الصعبة التي عاشتها المدينة، مسجلاً مشاهد إنسانية وتجارب معايشة مباشرة لتلك المرحلة.

وتتضمن هذه الأوراق رسائل ومواقف ومقالات قصيرة تسجل أحداثاً عاشها الكاتب أو تابعها عن قرب، إلى جانب توثيق مبادرات مدنية واجتماعات أهلية سعت إلى معالجة قضايا المجتمع المحلي خلال تلك الفترة.

ويختتم الكتاب بفصل يضم قراءات نقدية في عدد من الكتب والروايات الفكرية والأدبية، منها أعمال تتناول الفكر السياسي العربي والرواية العربية، إضافة إلى كتب في الفلسفة والسياسة والتاريخ.

ويقع كتاب «الربيع المحاصر.. أوراق من داخل العاصفة» في 480 صفحة من القطع الكبير، ويشكل محاولة لتوثيق مرحلة تاريخية مفصلية عاشها السوريون، من خلال الجمع بين السرد الشخصي والتحليل السياسي والفكري، مقدماً للقارئ صورة متعددة الأبعاد عن التحولات التي شهدها المجتمع السوري خلال تلك السنوات.

يُذكر أن الكتاب كُتب بين عامي 2011 و2024 لرجل سياسي خاض تجربة العمل السري في معارضة نظام الأسدَين لأكثر من خمسين عاماً.