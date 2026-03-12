لقاء أدبي في درعا بعنوان “أثر الكلام في قلوب الأنام”

درعا-سانا

احتضنت مديرية الثقافة في درعا لقاءً أدبياً بعنوان “أثر الكلام في قلوب الأنام” قدمه الطفل المؤثر إبراهيم الحلقي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي في المحافظة.

وتخلل الفعالية معرض تشكيلي أضفى أجواءً فنية على اللقاء، فيما حظيت المحاضرة بتفاعل الحضور لما حملته من أفكار ومعانٍ إنسانية مؤثرة.

وأكد مدير ثقافة درعا سليمان الزعبي في تصريح لـ سانا أهمية الكلمة في بناء الوعي وتعزيز القيم في المجتمع، وضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات الثقافية لتنشيط الفكر والمعرفة في درعا.

بدوره تناول إبراهيم الحلقي في محاضرته، أثر الكلمة الطيبة في النفوس ودورها في إحداث تأثير إيجابي بالمجتمع، متحدثاً عن الدين والأدب والحياة بأسلوب بسيط وقريب من القلوب، ما لاقى تفاعلاً واضحاً من الحضور.

وأكد الحلقي أن الكلمة ليست مجرد حروف، بل قوة حقيقية قادرة على بناء النفوس وصنع التغيير، مشيراً إلى أن كل كلمة طيبة وكل فكرة صادقة يمكن أن تزرع الأمل وتضيء طريق الخير في قلوب الناس.

ويعد الحلقي من الأصوات البارزة في المجال الثقافي والتوعوي، حيث استطاع خلال الفترة الأخيرة لفت الأنظار على مستوى محافظة درعا، وامتد تأثيره إلى عدد من الأوساط الثقافية في سوريا وبعض البلدان العربية من خلال طرحه لقضايا فكرية وأدبية بأسلوب بسيط ومؤثر.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة واللقاءات الثقافية التي تنظمها مديرية الثقافة في درعا، بهدف دعم المواهب الشابة وتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة.