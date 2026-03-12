محاضرة في ثقافي إزرع حول تاريخ الفن التشكيلي السوري وتطوره عبر العصور

درعا-سانا

استعرض الفنان التشكيلي مراد الشوامرة تاريخ الفن التشكيلي وتطوره عبر العصور، خلال محاضرة ألقاها اليوم الخميس في المركز الثقافي العربي بمدينة إزرع في ريف درعا، ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي.

وتناول الشوامرة في محاضرته المراحل التاريخية التي مرّ بها الفن التشكيلي، مشيراً إلى امتداده لآلاف السنين، بدءاً من رسوم الكهوف الأولى، مروراً بإبداعات الحضارات القديمة وعصر النهضة، وصولاً إلى المدارس الفنية الحديثة والمعاصرة التي أسهمت في تشكيل ملامح الفن العالمي.

كما سلّط الضوء على تجارب عدد من الفنانين التشكيليين في محافظة درعا، ولا سيما أولئك الذين بدؤوا مسيرتهم الفنية في سن متأخرة، وتمكنوا من تحقيق حضور لافت في هذا المجال، مؤكداً في تصريح لمراسل سانا أن الفن التشكيلي السوري يحمل رسالة حضارية إلى العالم، ويجسد تاريخ سوريا وثقافتها عبر الأزمنة.

وتأتي هذه المحاضرة التي تنظمها مديرية ثقافة درعا ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية الهادفة إلى تعزيز حضور الفن التشكيلي في المشهد الثقافي المعاصر، وإتاحة مساحة للحوار والتفاعل بين الفنانين التشكيليين والجمهور حول سبل تطوير هذا الفن العريق.

يُذكر أن الفنان التشكيلي مراد الشوامرة من مواليد مدينة الحراك بريف درعا الشرقي عام 1976، بدأ رحلته مع الفن التشكيلي في سن متأخرة خلال سنوات تهجيره القسري إلى الأردن.