كتاب يوثق تاريخ آل عثمان ويضيء على دورهم في التاريخ الإسلامي

دمشق-سانا

يقدم كتاب «مختصر تاريخ آل عثمان» للمؤرخ والباحث محمود محمد السيد الدغيم، قراءة تاريخية جديدة لمسار الدولة العثمانية، بوصفها إحدى القوى السياسية الكبرى في التاريخ الإسلامي، وامتداداً حضارياً شكّل جزءاً مهماً من البنية التاريخية للأمة.

ويقع الكتاب في 1104 صفحات، ويشكل محاولة بحثية توثيقية لإعادة قراءة التاريخ العثماني بمنهج يجمع بين التحقيق العلمي والنقد التاريخي، حيث يسعى المؤلف من خلاله إلى تفنيد عدد من الروايات الشائعة حول أصول العثمانيين، مستنداً إلى مصادر تاريخية معتمدة، مبيناً كيف ورثت الدولة العثمانية تقاليد الجهاد والدفاع عن العالم الإسلامي من دول سبقتها كالأيوبيين والسلاجقة والمماليك، لتغدو قوة سياسية وعسكرية واجهت محاولات التوسع الغربي، والامتداد الصفوي في المنطقة.

التحولات السياسية في مرحلة مفصلية

لا يقتصر الكتاب على تتبع جذور الدولة العثمانية فحسب، بل يضع نشأتها في إطار التحولات الجيوسياسية الكبرى التي شهدها العالم الإسلامي، ولا سيما بعد سقوط بغداد عام 1258م بيد المغول، ففي تلك المرحلة المضطربة يبرز، وفق رؤية المؤلف، دور العثمانيين كقوة صاعدة ورثت تقاليد الدفاع عن العالم الإسلامي، ما مهّد لقيام السلطنة العثمانية لتصبح أحد أبرز القوى المؤثرة في مسار التاريخ الإسلامي، لعدة قرون.

ويستعرض الدغيم مسيرة عدد من السلاطين العثمانيين الذين تركوا بصمات واضحة في التاريخ السياسي والحضاري للدولة، بدءاً من السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة، مروراً بفترات الازدهار في عهد سلاطين بارزين مثل سليمان القانوني، وصولاً إلى مراحل الإصلاح والتحديث في القرن التاسع عشر، كما يتوقف عند عدد من المعاهدات، والوثائق السياسية المهمة، ما يضفي على الكتاب قيمة توثيقية تتجاوز السرد التاريخي التقليدي.

إشعاع حضاري في العمارة والعلم

يتناول الكتاب كذلك البعد الحضاري للدولة العثمانية، مبرزاً دورها في تطوير المدن وتحويلها إلى مراكز للحياة العلمية والثقافية والاقتصادية، فقد ترك العثمانيون بصمة معمارية واضحة في أوروبا الشرقية والبلقان من خلال الجوامع والجسور، وأسبلة المياه والخانات والحمامات والمنشآت الوقفية التي شكّلت مراكز للحياة الاجتماعية والعلمية.

كما يسلط المؤلف الضوء على تطور الكتب والمكتبات في عهود السلاطين بايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوني، مشيراً إلى الدور الذي لعبته المكتبات العثمانية الكبرى، وفي مقدمتها مكتبة السليمانية في إسطنبول، بحفظ آلاف المخطوطات الإسلامية النفيسة، وصون التراث العلمي.

قراءة في عوامل سقوط الدولة

يتطرق الدغيم أيضاً إلى العوامل التي أسهمت في إضعاف الدولة العثمانية، محللاً دور بعض الجمعيات والتنظيمات التي يرى أنها عملت على تقويضها من الداخل، مثل جماعة الدونمة التي –وفق طرحه– تسللت إلى مفاصل اقتصادية وسياسية داخل الدولة، إضافة إلى دور جمعية الاتحاد والترقي في إضعاف الروابط الجامعة بين العرب والأتراك، معتبراً أن سقوط الخلافة العثمانية لم يكن نتيجة الضعف الداخلي فقط، بل جاء أيضاً في سياق صراعات وتدخلات دولية متعددة.

فرضية بحثية حول أصول السلالة العثمانية

يطرح الدغيم أحد أبرز فرضياته البحثية، متناولاً مسألة أصول السلالة العثمانية من زاوية توثيقية جديدة، إذ يرى أن آل عثمان ينحدرون –وفق روايات تاريخية يوردها– من أصول عربية قرشية أموية تعود إلى سلالة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

ويستند في هذا الطرح إلى عدد من المصادر التاريخية، بينها مؤلفات المؤرخين ابن حجر العسقلاني والسخاوي وابن إياس، مشيراً إلى أن انتقال أسلاف العثمانيين من وادي الصفراء قرب المدينة المنورة إلى قونية في الأناضول السلجوقية، جاء في سياق التحولات التاريخية التي شهدها العالم الإسلامي في العصور الوسطى.

ملاحق تاريخية وشهادات

يضم الكتاب الذي نشره مركز السيد الدغيم في إدلب، وقامت بأعمال الطباعة والتجليد شركة فؤاد البعينو في بيروت بلبنان، ملحقين بحثيين موثقين بالمصادر والمراجع التاريخية، كما يورد المؤلف مقابلة مع الأمير العثماني الراحل عمر فتحي سامي بالطالي مانلي، بوصفه شاهداً على المرحلة الأخيرة من تاريخ آل عثمان، إضافة إلى عرضٍ مختصر لسيرة المؤلف الذاتية التي يربط فيها بين نشأته في قرية جرجناز في إدلب واهتمامه بقضايا التاريخ الإسلامي والعربي.

ويؤكد الدغيم في تصريح لمراسلة سانا أن طرح مسألة النسب الأموي للعثمانيين يمثل –وفق رؤيته– كشفاً بحثياً معاصراً يستند إلى روايات تاريخية معتمدة، موضحاً أن كتابه يجمع بين التحقيق التاريخي والتحليل الحضاري، بهدف إعادة النظر في بعض المسلمات المرتبطة بتاريخ الدولة العثمانية.

المؤلف وإصداراته

يُذكر أن محمود محمد السيد الدغيم باحث ومؤرخ، ومحقق في المخطوطات العربية، وشاعر، وهو عضو في اتحاد الصحفيين البريطانيين في لندن، واتحاد المؤرخين العرب في القاهرة ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، كما أصدر عدداً من الكتب والدراسات، منها: كتب إسطنبول، ومفتاح تعليم اللغة العربية، وأضواء على تاريخ البحرية الإسلامية العثمانية حتى نهاية عهد السلطان سليم الثاني، وفهرس مخطوطات مكتبة السليمانية، وفهرس مخطوطات مكتبة مراد ملا، وديوان الأحلام، ومختصر تاريخ المأساة السورية.