مازن الناطور في دراما رمضان 2026… بين ذاكرة الألم والكوميديا الاجتماعية

دمشق-سانا

حضر الفنان مازن الناطور في موسم الدراما الرمضانية لعام 2026 عبر أعمال درامية عكست تنوع تجربته الفنية بين الأدوار التراجيدية والكوميدية، مقدماً شخصيات مختلفة تنتمي إلى سياقات إنسانية واجتماعية متعددة.

وجاءت مشاركته هذا العام من خلال مسلسل «الخروج إلى البئر»، إلى جانب ظهوره في الجزء الثالث من العمل الكوميدي «ما اختلفنا»، في حضور درامي جمع بين طرح قضايا إنسانية حساسة مرتبطة بذاكرة السوريين، والكوميديا الاجتماعية التي تعكس مفارقات الحياة اليومية.

دراما تلامس ذاكرة السوريين

في مسلسل «الخروج إلى البئر» الذي يتناول قضايا الاعتقال والسجون زمن النظام البائد، وما خلفته من تحولات إنسانية ونفسية في المجتمع السوري، قدّم الناطور في المسلسل شخصية «أبو الحارث»، وهي شخصية مركبة تعكس التوترات النفسية والتحولات التي تمر بها بعض الشخصيات المرتبطة ببنية السلطة، ويعتمد العمل على مسار درامي يكشف تدريجياً خلفيات هذه الشخصية وعلاقتها بالأحداث المحيطة بها، ما يمنح الدور مساحة واسعة للتعبير التمثيلي.

قراءات نقدية للأداء

في هذا السياق، أشاد الناقد المصري أحمد السماحي بأداء الناطور في المسلسل، معتبراً أن الفنان السوري استطاع من خلال شخصية «أبو الحارث» أن يلفت الأنظار ويكسب إعجاب المشاهدين رغم تجسيده لشخصية قاسية.

وكتب السماحي في موقع «شهريار النجوم»، أن حركة الناطور وملامحه «تتحدثان عن الشخصية وتعكسان معانيها المختلفة»، لافتاً إلى أن حضوره كان مؤثراً رغم قلة الحوار في الحلقات الأولى.

كما رأى السماحي أن ظهور الشخصية المتقطع في العمل يزيد من عنصر التشويق، مشبهاً حضورها بـ«نجوم قليلة تظهر في سماء شتوية، ثم تختفي خلف الغيوم لتعود وتظهر من جديد»، في إشارة إلى الطريقة التي بنى بها النص الدرامي شخصية “أبو الحارث”.

تنوع بين التراجيديا والكوميديا

إلى جانب حضوره في الدراما ذات الطابع التراجيدي، شارك الناطور في الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي «ما اختلفنا» الذي وصفه الناقد علاء رشيدي في موقع تلفزيون سوريا Syria TV، بأنه واحد من الأعمال الكوميدية التي تحاول استعادة دور الكوميديا السورية في النقد السياسي والاجتماعي، من خلال توظيف السخرية لمقاربة الواقع السوري والتناقضات الاجتماعية والسياسية.

وفي هذه التجربة قدّم الناطور أداءً يتناسب مع طبيعة الكوميديا الاجتماعية، مستفيداً من خبرته في تقديم شخصيات قريبة من الواقع، حيث أسهم حضوره في اللوحات التي شارك فيها، في تعزيز البعد النقدي للعمل الذي يوازن بين الطابع الكوميدي والرسائل الاجتماعية.

كما شارك الناطور في مسلسل «ابتسم أيها الجنرال» (2023)، والذي قارب من خلاله أحداث الثورة السورية وما رافقها من تحولات سياسية واجتماعية، وجوانب من الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في تلك المرحلة.

نبذة عن الفنان

وُلد الفنان مازن الناطور في مدينة درعا عام 1966، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، بدأ حياته الفنية من خلال المشاركة بالأداء الصوتي للرسوم المتحركة، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز مسلسلاته (جواهر، خلف الجدران، فارس بني مروان، لورنس العرب، الرحيل إلى الوجه الآخر، وجوه وأماكن، بقعة ضوء، ابتسم أيها الجنرال)،

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان الناطور من أوائل الفنانين الذين أعلنوا موقفاً صريحاً في دعم الحراك الشعبي ضد نظام بشار الأسد، فتعرض جراء ذلك لضغوط سياسية ومهنية، كما تم فصله من نقابة الفنانين السوريين عام 2016 بسبب مواقفه المؤيدة للثورة.

خلال سنوات الثورة عاش الناطور في الخارج، واستمر في التعبير عن مواقفه الداعمة لحقوق السوريين والحريات العامة عبر الإعلام والمنابر الثقافية، وعُيّن بعد انتصار الثورة عام 2025 نقيباً للفنانين السوريين.