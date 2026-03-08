تأجيل معرض مسقط الدولي للكتاب إلى موعد لاحق

مسقط-سانا

أعلنت اللجنة الرئيسية لمعرض مسقط الدولي للكتاب عن تأجيل النسخة الثلاثين من المعرض، التي كان من المقرر إقامتها بين الـ 26 من آذار والـ 5 من نيسان 2026، على أن يحدد موعد جديد لاحقاً.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزير الإعلام في سلطنة عمان رئيس اللجنة الرئيسية للمعرض الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي قوله: إن قرار التأجيل جاء بعد مراجعة شاملة للأوضاع الراهنة في المنطقة وما تفرضه من اعتبارات، مؤكداً حرص اللجنة على توفير الظروف الملائمة لإقامة الحدث بالصورة التي تليق بمكانته الثقافية.

وأشار الحراصي إلى أن معرض مسقط الدولي للكتاب يعد واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية إقليمياً ودولياً، ويحظى بمشاركة واسعة من دور النشر والمؤسسات الثقافية من مختلف دول العالم، كما شدد على أن اللجنة المنظمة تسعى لضمان أفضل مستويات التنظيم والجاهزية اللوجستية، بما يضمن نجاح الفعاليات الفكرية والثقافية المصاحبة، وتوفير بيئة مناسبة لمشاركة دور النشر المحلية والعربية والعالمية.

ويعد المعرض من أهم التظاهرات الثقافية في المنطقة، إذ يستقطب سنوياً آلاف الزوار والمهتمين بالكتاب، ويقدم برامج ثقافية متنوعة تسهم في تعزيز الحراك المعرفي، وتبادل الخبرات بين المثقفين والناشرين.