ورشة تفاعلية لتعليم الخط العربي للأطفال في ثقافي الميدان بدمشق

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي في الميدان بدمشق اليوم الخميس، ورشة تفاعلية بعنوان “فن الخط العربي وجمالياته”، ركّزت على أهمية تعليم الأطفال الخط في سن مبكرة، لتعزيز الهوية الثقافية، وتنمية حب الانتماء للوطن.

وشارك في الورشة أطفال موهوبون من مدارس الزاهرة الجديدة والتضامن، حيث قدموا نماذج من أعمالهم في الخط وتخطيط آيات قرآنية وحِكم، وسط أجواء تفاعلية، كما تم تكريمهم بهدايا تذكارية تقديراً لمواهبهم.

وبيّنت منظمة الفعالية ومدربة المواهب رنا الحمصي، أن الخط العربي لغة روحية تتجاوز حدود الكلمات المكتوبة، وتمنح الحروف جمالاً وبهاءً، ولا سيما في المناسبات الدينية، مؤكدةً دوره في التعبير الفني من خلال اللوحات والمخطوطات والزخارف المتنوعة.

رحلة مع الخط العربي وأنواعه

واستعرض الخطاط والمدرس في المعاهد الشرعية حذيفة العلي تاريخ الخط العربي، مبيناً أن الخط في العصر الجاهلي اقتصر على نوعين، أحدهما للكتابات المهمة مثل الآيات على جدران الكعبة، وتطور لاحقاً إلى الخط الكوفي، فيما خصّ الآخر للكتابات العادية.

وتطرق العلي إلى تطور الخط خلال العصور الأموية والعباسية، وابتكار الخطاطين في بلاد فارس للخط الفارسي، وتطوير العثمانيين خطوطاً جديدة مثل الرقعة والديواني، ليصبح مجموع أنواع الخطوط أكثر من مئة نوع، أشهرها سبعة تحتاج إلى قلم القصب للكتابة الصحيحة.

وقسّم العلي الخطوط إلى مجموعتين؛ الأولى تشمل الخطوط العثمانية مثل الرقعة والديواني، والثانية تضم خط التعليق أو النستعليق، بالإضافة إلى خط النسخ الواضح، وخط الثلث المستخدم في اللوحات الكبيرة وكتابة أسماء المساجد، والخط الكوفي الذي يتفرع إلى أكثر من ستين نوعاً مثل الفاطمي والمظفر والهندسي والمغربي والمورق والمربعي.

الخط رسالة من داخل المعتقلات

من جانبه، تطرق الخطاط والمحامي حسين عبد الله إلى أهمية الخط، مستذكراً تجربته في معتقلات النظام البائد، حيث كانوا يكتبون القرآن الكريم بالبذور والقشور على الجدران، ما شكّل رسالة محفوظة تنقل أوجاعهم وتجسد آلامهم.

بدورها شددت المدّرسة إيمان أبو سرية في تصريحات لمراسلة سانا، على ضرورة اهتمام الأهل بخط أطفالهم، فيما أكدت الحمصي أهمية تعزيز مثل هذه الورش في المدارس لبناء معارف الأطفال، وتنمية مواهبهم بشكل صحيح.

كما دعا عبد الله إلى الاهتمام بتعليم هذا الفن، وترميم الإهمال والتهميش الذي عانى منه الأطفال في الماضي، فيما نوّه العلي بجهود وزارة الثقافة في الاهتمام بالخط العربي، وتخصيص أسبوع له.

يُشار إلى أن الورشة تأتي ضمن فعاليات “أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي” الذي تنظمه وزارة الثقافة في مختلف المحافظات.