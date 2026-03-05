كتاب «من ترك ملك»… رحلة فكرية وتجارب شخصية عن اليقين والسكينة

دمشق-سانا

يسلط كتاب «من ترك ملك» للكاتب ياسين جاسم، الضوء على رحلة فكرية وروحية تجمع بين اليقين الإيماني والسكينة النفسية والقوة الداخلية، مستعرضاً تجارب شخصية يستلهم فيها أفكاره من التراث، في محاولة لمواجهة مظاهر الضعف والتعلق، وإعادة توجيه الإنسان نحو الطمأنينة والتحرر.

ويتألف الكتاب من ثلاثة أقسام تغطي 55 قانوناً موزعة على ستة محاور رئيسة، تجمع بين السرد الشخصي والاقتباسات القرآنية والنبوية، وتتمحور حول مفهوم الترك بوصفه مفتاحاً للحرية، حيث يطرح فكرة أن الملك لا يقوم على الامتلاك المادي بقدر ما يقوم على التحرر من الخوف والفقد والتعلق، وصولاً إلى اليقين والسكينة، كما يؤكد أن القلب لا يطمئن إلا بولاء واحد لله، ويجيب عن تساؤلات جوهرية منها: كيف نملك دون أن نُستعبد؟ وكيف نحب دون أن نُقيَّد؟

رحلة القراءة: من السرد الشخصي إلى التطبيق العملي

يبدأ كل فصل برحلة سردية ذات طابع شعري، مثل قوله: «كنت أظن في بدايات الطريق أن الإنسان كلما جمع ازداد أماناً…»، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى تحليل نفسي وروحي يدعم فيه الكاتب حججه باقتباسات قرآنية ونبوية موثقة، ويستعرض نماذج من التاريخ، كقصة النبي موسى عليه السلام حين تخلى عن الخوف فصار رمزاً للقوة، إضافة إلى أمثلة من الحياة اليومية تتناول التعلق بالممتلكات أو العلاقات، ولا يكتفي الكتاب بالطرح النظري، بل يقدم تمارين عملية تجعل منه أقرب إلى مرآة نفسية، ومفتاح للحرية موجه لكل باحث عن السلام الداخلي.

أسلوب شعري يمزج البلاغة بالتأمل

كما يمتاز أسلوب جاسم بلغة شعرية عالية تجمع بين البلاغة العملية والحميمية، حيث يتحول كل قانون إلى لحن يدعو للتحرر، وحوار يخرج من القلب إلى القلب، مستخدماً كلمات قصيرة، منتظمة، تشبه الحكمة العربية القديمة، مع إيقاع يذكِّر بالقرآن والحديث، كما يعتمد على مصطلحات نفسية مباشرة بصيغة متكررة ساحرة، ما يجعل القارئ شريكاً في الرحلة من الوعي إلى السكينة.

رسائل مهمة

يرسل جاسم من خلال كتابه رسالة ملهمة هي “ليس الطريق إلى الملك في الجمع، بل في التخلي”، فيحول القلق إلى سكينة، والضعف إلى قوة، وهو مناسب لكل باحث عن الحرية في دنيا تحكم الإنسان بالقيود.

نبذة عن المؤلف والكتاب

يقع الكتاب الصادر عن دار الرموز العربية في 344 صفحة من القطع المتوسط، فيما يُعدّ مؤلفه ياسين أديب جاسم كاتباً وباحثاً سورياً صدر له أكثر من 20 كتاباً، ذات طابع تربوي وديني، من بينها: «يا بني.. كن صحابياً»، و«السيرة النبوية المصورة»، و«علمتني الأيام».