أصوات النجوم تعيد وهج شارات مسلسلات دراما رمضان 2026

دمشق-سانا

عادت شارات المسلسلات السورية في موسم دراما رمضان 2026، لتستقطب أصواتاً فنية معروفة، جمعت بين نجوم الغناء، وأسماء بارزة من عالم التمثيل، في ظاهرة أعادت الاعتبار للأغنية الدرامية، بوصفها جزءاً من هوية العمل التلفزيوني لا مجرد مقدمة موسيقية.

وتنوعت هذه الشارات بين الطابع العاطفي والتأملي والتراثي، ولامست في مضامينها قضايا إنسانية واجتماعية تقاطعت مع حكايات المسلسلات، لتشكل مدخلاً سمعياً يمهّد لأجواء العمل، ويعزز حضوره في ذاكرة الجمهور.

التصالح مع الذات في مطبخ المدينة

في العمل الاجتماعي «مطبخ المدينة» حضرت الشارة بعنوان «مين متصالح مع نفسه»، بصوت الفنان محمد شاكر، وهي من كلمات محمد حيدر وألحان وتوزيع حسام الصعبي.

وجاءت الأغنية بروح وجدانية هادئة تواكب طبيعة المسلسل الذي يتناول العلاقات الأسرية، والصراعات اليومية ضمن بيئة دمشقية، وتعتمد كلماتها على تساؤلات ذات طابع نفسي وإنساني، فيما جاء اللحن شرقياً بسيطاً مدعوماً بتوزيع معاصر يمنح المساحة لحضور الصوت والإحساس.

تجربة أولى من نوعها لمنى واصف في مولانا

في تجربة لافتة، أدت النجمة منى واصف شارة مسلسل «مولانا» بعنوان «على دلعونا»، كأول مشاركة لها كمغنية لتتر عمل درامي رغم تاريخها الطويل في التمثيل.

وتعتمد الشارة على اللحن التراثي الشهير «على دلعونا»، أحد أبرز الألحان الفلكلورية في بلاد الشام، ما أضفى عليها طابعاً شعبياً يربط العمل بالذاكرة الثقافية السورية، وينسجم هذا الاختيار مع أجواء المسلسل الريفية، وقصته التي تدور حول رجل يلجأ إلى ادعاء أنه القائد الروحي المنتظر في قرية فقدت الأمل، فأصبح الوهم مصدر رجاء لسكانها.

أصالة نصري تغني وجع الحكاية

شكّلت شارة مسلسل (القيصر – لا زمان لا مكان) عودة للمطربة النجمة أصالة نصري إلى الدراما السورية بعد غياب طويل، حيث أدّت شارة العمل التي كتب كلماتها ولحنها حسان زيود، وتولى توزيعها موسيقياً ناصر الأسعد.

سامر المصري والمفارقة الساخرة في “ما اختلفنا”

في الجزء الثالث من مسلسل ما اختلفنا جاءت الشارة بعنوان أنا منيح بصوت الفنان سامر المصري، في تجربة يشارك فيها بأداء تتر العمل إلى جانب بطولته.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع فادي مارديني، وجاءت بروح ساخرة ولهجة بسيطة تعكس طبيعة المسلسل القائم على اللوحات الكوميدية الناقدة، حيث تعبر كلماتها عن المفارقة بين القول إن الأمور بخير وبين واقع مليء بالتحديات، وهو ما ينسجم مع مضمون العمل الذي يعالج قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب ساخر يسلّط الضوء على تناقضات الحياة اليومية.

عامر خياط في اليتيم

حملت شارة مسلسل “اليتيم” طابعاً درامياً ثقيلاً يواكب أجواء العمل الشامي التاريخي، وجاءت بكلمات بحر لاوديسا وألحان طاهر مامللي، وتوزيع موسيقي رافي فقس.

أدى الفنان عامر خياط شارة المسلسل بصوته الشجي الذي حمل نبرة حزينة عميقة، عكست أجواء العمل الشامي التاريخي ومناخه الدرامي المشحون، وجاء أداؤه معبّراً عن حكاية تتقاطع فيها الأسرار القديمة مع صراعات الحق والعدالة داخل الحارة، إذ منح صوته الأغنية بعداً إنسانياً مؤثراً يواكب مسار الأحداث.

لينا شاماميان تعود عبر “مشوار” في عيلة الملك

سجّلت المغنية السورية لينا شاماميان عودتها إلى الغناء لشارات الدراما التلفزيونية السورية بعد سنوات من الغياب، جراء مواقفها المناهضة للنظام البائد، فقدمت هذا العام شارة مسلسل «عيلة الملك» التي جاءت بعنوان «مشوار»، بأسلوبها المعروف الذي يجمع الحس الكلاسيكي بالروح الشرقية، مانحةً الشارة طابعاً وجدانياً ينسجم مع أجواء العمل، والأغنية من كلمات وألحان غالب زيدان، وتوزيع موسيقي دياب مقري.

وتسهم هذه المشاركات النوعية والحضور المتجدد في ضخ دماء جديدة في الدور الدرامي لشارات المسلسلات، وتعزيز قدرتها على جذب المشاهد، بما يوثق الصلة بين الموسيقا والدراما موسماً بعد آخر.