قبر عاتكة في دمشق.. حي عريق يختزن التاريخ وتنبض فيه روح رمضان

دمشق-سانا

بين أحياء دمشق القديمة العابقة بتاريخها العريق، يمتد حي قبر عاتكة بحاراته الدافئة وأزقته المتلاصقة وبيوته العتيقة، ليجسد ذاكرة حية تتجدد مع كل شهر رمضان بطقوسها الروحانية وأجوائها المليئة بالألفة والمحبة.

جذور عريقة

يُنسب الحي إلى السيدة عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهي من الشخصيات البارزة التي عاشت في القرن الأول الهجري، وكانت زوجة الخليفة عبد الملك بن مروان، وأمّ الخليفتين يزيد بن عبد الملك ومروان بن عبد الملك، وذلك وفق ما أوضحه الباحث في التراث الشعبي محيي الدين قرنفلة في تصريح لـ سانا.

وأوضح قرنفلة أن الحي يقع خارج باب الجابية في الجهة الجنوبية من مدينة دمشق القديمة، بمحاذاة حي الميدان القديم، فيما يقع القبر المنسوب للسيدة عاتكة ضمن مقبرة صغيرة عُرفت باسمها في الجهة الشمالية الشرقية من الحي.

وأكد قرنفلة أن الحي كان في الماضي مزاراً معروفاً امتزج فيه الطابع الديني بالعمراني، لافتاً إلى أنه تحوّل مع مرور الزمن إلى منطقة سكنية تقليدية تضم عدداً من المزارات، مع محافظته على قيم التضامن الاجتماعي وإحياء ذكرى صاحبة الحي من خلال أعمال الخير والصدقات، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

طابع عمراني مميز

يمتاز حي قبر عاتكة ببيوته الدمشقية التقليدية ذات الباحات الواسعة و”البحرة” في وسط الدار، إضافة إلى ملامح عمرانية تراثية تظهر في طراز بناء بعض مآذن مساجده، وقد تحوّل الحي عبر القرون من منطقة قصور إلى حي سكني شعبي حافظ على روحه التاريخية وخصوصيته الدينية وفق قرنفلة.

روح اجتماعية متوارثة

عدد من سكان الحي أكدوا أن الارتباط بتاريخ المكان يشكل جزءاً من هويتهم اليومية، إذ توارثوا الحكايات المرتبطة بالسيدة عاتكة والشخصيات المدفونة في المنطقة، الأمر الذي أسهم في تعزيز روح التضامن الاجتماعي بينهم، ولا سيما خلال المناسبات الدينية.

وفي هذا الصدد رأى أحمد عربشة أن خصوصية الحي تتجلى بشكل أوضح خلال شهر رمضان، حيث تتعزز مظاهر التكافل والتصدق وتوزيع الطعام على المحتاجين، وتُستعاد الأجواء الروحانية قرب المقام، فيما يحرص الأهالي على تبادل أطباق الإفطار وإقامة صلوات التراويح في المساجد القريبة، وسط أجواء من الألفة التي تميز أحياء دمشق القديمة.

بدوره قال مصطفى زغلول: “إن شهر رمضان يعيد إحياء روح المكان، حيث تزداد الزيارات إلى المقام، وتتعالى أصوات الدعاء، فيما تتزين الأزقة بالفوانيس، وتبقى البيوت مفتوحة لاستقبال الأقارب والجيران”.

ويبقى حي قبر عاتكة واحداً من أقدم أحياء دمشق، وشاهداً على حقبة تاريخية مهمة، وعلى تحولات عمرانية واجتماعية متعاقبة، فيما يحافظ سكانه على تقاليدهم المتوارثة، لتبقى أزقته شاهدة على امتزاج التاريخ بالحياة اليومية، ولا سيما في ليالي شهر رمضان التي تمنحه بعداً روحياً خاصاً.