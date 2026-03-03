“صور الذاكرة” يفوز بالجائزة النهائيّة في مهرجان تيتان الدولي

دمشق-سانا

فاز الفيلم القصير “صور الذاكرة”، الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما للمخرج غطفان غنوم، بالجائزة النهائية للعام 2025 في مهرجان تيتان الدولي للأفلام في أستراليا.

حصد الفيلم جائزة فئته ضمن مسابقة الفيلم القصير في إحدى الدورات الفصلية لعام 2025، قبل أن يتمّ اختياره فائزاً نهائياً على مستوى الجوائز السنوية، في إنجازٍ يعكس حضور السينما السورية في التظاهرات الدولية.

ومن المقرر أن يُحتفى بالفيلم خلال حفل توزيع الجوائز، الذي يقام في الـ 21 من آذار الجاري في سينما بالاس سنترال بمدينة سيدني الأسترالية.

الفقد وثقل التذكر

أوضح المخرج غنوم، في تصريح لـ سانا، أنّ “صور الذاكرة” رحلة تأمّلية تتناول موضوعات الحب والفقد وثقل التذكّر، من خلال شخصيّة فرحان الذي يواجه غياب شخص مقرّب، وسرور الذي يتقاطع طريقه معه خلال ليلة واحدة، حيث ينشأ بينهما حوار طويل يكشف أحزانهما غير المعلنة، وذكرياتهما التي شكّلها رحيل الآخرين.

وأشار غنوم إلى أن الفيلم يطرح فكرة أنّ الذاكرة يمكن استدعاؤها، لكنّها لا تمنح فرصة العودة إلى الماضي، لافتاً إلى أنّ العمل يتناول الحزن بوصفه تجربةً إنسانيّة مشتركة، ويضيء معنى التواصل والقدرة على المضيّ رغم الثقل العاطفي.

توقف قسري وعودة قوية

أضاف غنوم: إنّ تصوير الفيلم حدث عامَ 2012 في بدايات الثورة السورية، إلا أنّ مرحلة المونتاج لم تكتمل آنذاك بعد منعه من قبل النظام البائد، لنستأنف العمل عليه بعد ثلاثة عشر عاماً، حيث أنجزنا عمليتي المونتاج والترجمة، وصدرت النسخة النهائية عام 2025.

وشهد العام ذاته حضوراً لافتاً للفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، إذ فاز في جوائز الفيلم المستقل، ومهرجان أمستردام للسينما الجديدة، ومهرجان الهند المستقل للأفلام، ومهرجان مادوني السينمائي في صقلية، كما نال تنويهاً شرفياً في جوائز روبنسون السينمائية، ومهرجان ما وراء الحدود الدولي للأفلام من العام ذاته.

منصّة للسينما المستقلّة

يعد مهرجان تيتان الدولي للأفلام تظاهرةً سنوية تُعنَى بدعم صناع السينما المستقلة من مختلف دول العالم، وتمنح جوائزها عبر دورات فصلية يعقبها اختيار الفائزين النهائيين على مستوى العام، وفق تقييم لجان تحكيم متخصصة.

يأتي تتويج “صور الذاكرة” في هذا الإطار تأكيداً على حضور التجربة السينمائية السورية في الفضاء الدولي، وقدرتها على تقديم خطاب بصري وإنساني يعكس تحولات الواقع ويصوغها بلغة فنية معاصرة.