إصدار جديد للدكتور رضوان زيادة حول نظريات التحول الديمقراطي ومؤشرات قياس الديمقراطية

دمشق-سانا

يقدم الدكتور رضوان زيادة في كتابه «نظريات التحول الديمقراطي ومؤشرات قياس الديمقراطية»، معالجة أكاديمية نقدية تسعى إلى إعادة تنظيم النقاش النظري حول الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، مع تركيز خاص على التجربة العربية في أعقاب الربيع العربي، وإضاءة راهنة على السياق السوري.

ويؤكد زيادة في تصريح لسانا الثقافية أن التفكير في هذا المشروع بدأ منذ عام 2011، مع اندلاع الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وما رافقها من محاولات انتقال سياسي، وصولاً إلى الثورة السورية، مشيراً إلى أن الكتاب يأتي اليوم في سياق الحاجة إلى نقاش علمي رصين حول إعادة بناء الديمقراطية في سوريا الجديدة.

إعادة قراءة نظريات التحول

يتناول زيادة في كتابه أبرز النظريات المفسِّرة لظواهر التحول الديمقراطي، وفي مقدمتها: نظرية التحديث والديمقراطية، ونظرية الاستبداد البيروقراطي، ونظرية “المائدة المستديرة”، مقدّماً شرحاً تفصيلياً وتقييماً نقدياً لكل منها، مع مناقشة مدى قابليتها للتطبيق على الواقع العربي في ظل التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير.

الكتاب موجه للقارئ الأكاديمي والعام

يشير زيادة إلى أن عمله موجه بالأساس إلى القارئ المتخصص، من دون أن يغفل أهمية بناء وعي سياسي أوسع لدى القارئ العام، عبر تبسيط المفاهيم وشرح السياقات التاريخية المقارنة.

ويخصّص زيادة حيّزاً واسعاً لمناقشة مؤشرات قياس الديمقراطية المعتمدة لدى المنظمات الدولية، مثل حرية التعبير والصحافة، واستقلال القضاء والسلطة التشريعية، وشفافية الانتخابات، إضافة إلى قوة المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية، وحماية الحقوق الفردية والعامة، مبيناً أن الاستقرار السياسي يرتبط بفعالية المؤسسات لا بالأفراد، وأن بناء المؤسسات يشكّل الركيزة الأهم في أي مسار انتقال ديمقراطي مستدام.

العدالة الانتقالية: بين المساءلة والمصالحة

كما يفرد زيادة في كتابه مساحة تحليلية لمفهوم “العدالة الانتقالية”، بوصفه أحد المفاتيح الحاسمة في نجاح أو تعثّر الانتقال السياسي، مستعرضاً نماذج مقارنة، من بينها تجربة جنوب أفريقيا، في مقابل تجارب أخرى تعثّرت بسبب غياب الإرادة السياسية أو انزلاق المسار نحو تصفية الحسابات.

مقارنات ضرورية لفهم مسارات التحول الديمقراطي

يشير زيادة إلى تنامي الاهتمام بالوعي السياسي في المنطقة بعد الربيع العربي، موضحاً أن الاطلاع على تجارب أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا يتيح للقارئ العربي مقارنات ضرورية لفهم مسارات التحول وإشكالياتها، والمشاركة بفاعلية في النقاش العام حول مستقبل بلاده.

ويختتم زيادة بالتشديد على أن كتابه يهدف إلى الإسهام في مناقشة التجربة السورية الراهنة، عبر تأكيد أن الاستقرار يتحقق عبر مؤسسات راسخة، قادرة على ضمان انتقال ديمقراطي متماسك وبناء نظام سياسي طويل الأمد.

لمحة عن الكتاب والمؤلف

يقع الكتاب في 174 صفحة من القطع الصغير، وصدر عام 2026 للدكتور رضوان زيادة، المولود في داريا عام 1976، وهو باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، شغل مناصب بحثية وإدارية في مراكز متخصصة بالدراسات السياسية وحقوق الإنسان، وحاضر في جامعات أمريكية عدة منها هارفارد وكولومبيا وجورجتاون وجورج واشنطن ونيويورك.

ويحمل زيادة دكتوراه في المفاوضات وحل النزاعات من جامعة نوفا الجنوبية في فلوريدا، وماجستير في الحوكمة والنظم الديمقراطية من جامعة جورجتاون، إضافة إلى دبلومات في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية، وله أكثر من ثلاثين كتاباً بالعربية والإنجليزية.