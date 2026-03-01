إصدارات حديثة لعدد من دور النشر السورية

دمشق-سانا

رصدت سانا صدور مجموعة من الإصدارات الجديدة عن دور النشر السورية، والتي تنوّعت موضوعاتها بين الأدب والفكر والبحث الأكاديمي والتنمية المعرفية، وأعمال بحثية وفكرية، إلى جانب دراسات في علم النفس، في انعكاس واضح لحيوية المشهد الثقافي المحلي وتجدد اهتمامه بالمعرفة والإبداع.