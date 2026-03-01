إصدارات حديثة لعدد من دور النشر السورية

دمشق-سانا
رصدت سانا صدور مجموعة من الإصدارات الجديدة عن دور النشر السورية، والتي تنوّعت موضوعاتها بين الأدب والفكر والبحث الأكاديمي والتنمية المعرفية، وأعمال بحثية وفكرية، إلى جانب دراسات في علم النفس، في انعكاس واضح لحيوية المشهد الثقافي المحلي وتجدد اهتمامه بالمعرفة والإبداع.
- كتاب: من ترك ملك
المؤلف: ياسين أديب جاسم
دار النشر: الرموز العربية للنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يتناول الكتاب التخلي عن الأعباء النفسية والمادية والعاطفية في الحياة، ويقدم قواعد عملية أو مبادئ روحية ونفسية تساعد القارئ على التحرر من التعلقات التي تحد من تقدمه وراحته النفسية ويبين بأن التخلي ليس فقداناً أو خسارة، بل تحرير الذات من القيود الداخلية سواء كانت تعلقاً بالآخرين، أو بالممتلكات، أو بالتوقعات، أو حتى بالعادات الذهنية السلبية.
- الكتاب: صناعة الثقة لدى المرأة
المؤلف: بثينة شلغين ووسام الشغري
دار النشر: إشراقات للنشر والتوزيع أبو ظبي 2026
نبذة عن الكتاب: يركز الكتاب على بناء الثقة لدى المرأة في ذاتها كقاعدة أساسية لتحقيق التمكين الشخصي والاجتماعي، ويقدم محتوى يمزج بين السرد الأدبي والشعري الذي يعبر عن تجارب وجدانية الحقائق والتحليلات في واقع المرأة ودورها في المجتمع، إضافة إلى تقديمه نصائح عملية لتعزيز القوة النفسية والاستقلال الذهني.
- الكتاب: لاجئ ويعيد
المؤلف: خليل محمود الصمادي
دار النشر: زقاق الكتب للنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يروي الكتاب حكاية مهاجر من الشام إلى أمستردام وهو عمل روائي معاصر للكاتب الفلسطيني–السوري خليل محمود الصمادي، يقدم سرداً أدبياً يوثق تجربة النزوح والهجرة ضمن سياق الثورة السورية وما تلاها من تحوّلات اجتماعية وسياسية، مع تركيز خاص على تجربة الفلسطينيين السوريين الذين عاشوا لجوءاً متكرراً في المنافي والمهاجر.
- الكتاب: بين الهامش والمركز
المؤلفة: الدكتورة غيثاء علي قادرة
دار النشر: أدايبا بالتعاون مع اسكرايب للنشر والتوزيع 2026
نبذة عن الكتاب: الكتاب عمل أكاديمي نقدي رصين يقدم قراءة متعمقة في الخطاب الشعري القديم في ضوء النقد الثقافي، مركزاً على العلاقة والتشابك بين مفهومي الهامش والمركز داخل النصوص الأدبية.
- الكتاب: الأكراد: أحفاد الميديين
المؤلف: فلاديمير مينورسكي
الترجمة: نبيل عمران
دار النشر: التنوع الثقافي للنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: الكتاب عبارة عن دراسة تحليلية وتاريخية عن الشعب الكردي، يستند فيها المؤرخ والمستشرق الروسي فلاديمير مينورسكي إلى مصادر تاريخية وجغرافية للوقوف على جذور الكرد القديمة، خصوصاً في علاقة الكرد بالميديين الذين عاشوا غرب إيران في القرون الأولى قبل الميلاد.